الدوري الصيني لاحتفالات آمنة بعد التسجيل (تقرير)

انتوني والاس ا ف ب

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شنغهاي (أ ف ب)

سيفرض الدوري الصيني لكرة القدم حظرا على عناق اللاعبين المحتفلين بتسجيل الاهداف وحضور الجماهير، بعد اطلاق منافساته المعلقة اثر تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أشارت تقارير صحافية الاربعاء.

ويطمح الدوري الصيني إلى اطلاق موسمه مع نهاية حزيران/يونيو أو مطلع تموز/يوليو، فيما رسم مسؤولو كرة القدم المحليون خطة مفصّلة للحفاظ على صحة اللاعبين.

وأبدى الاتحاد الصيني لكرة القدم اهتماما بطريقة عودة الدوري في كل من كوريا الجنوبية وألمانيا، حيث استؤنفت البطولة برغم المخاوف الكبيرة من إعادة تفشي الفيروس.

وستقام مباريات الدوري دون جماهير قبل السماح بدخولها تدريجا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

يتعيّن بعدها على المتفرجين الابتعاد لمسافة متر واحد على الأقل، بحسب يومية "بيجينغ يوث دايلي"، فيما يبتعد البدلاء أيضا عن بعضهم البعض مع وجوب ارتدائهم كمامات.

أشار التقرير "فضلا عن ذلك، ستلغي الرابطة التمائم (الاطفال)، المصافحة بين الفريقين، الصور الجماعية وباقي الانشطة".

تابع ان منطقة المصورين ستكون مختصرة بمنطقة وراء المرمى والخط الجانبي "بعد تسجيل الاهداف لا يسمح للاعبين التجمّع والمعانقة، وسيتم استبدال كل الاحتفالات بالتصفيق".

وتحتاج خطط المنظمين الى موافقة حكومية لانطلاق موسم كرة القدم.

وكان الدوري من المقرر ان ينطلق في 22 شباط/فبراير، لكنه اصبح اول ضحايا الفيروس الرياضية بعد تأجيله الى اجل غير مسمى في كانون الثاني/يناير. لكن كرة القدم الصينية تتجه لاطلاق بطولاتها بعد اعلان السلطات كبح العدوى المحلية.

© 2020 AFP