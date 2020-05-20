الولايات المتحدة تسجل 1539 وفاة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة تتجاوز 91 ألفا

تقول ليديا هاسيبروك مرحبًا لصديقتها روز المحتجزة بسبب إصابتها بكوفيد-19 في بروكلين، نيويورك، الولايات المتحدة، 17 مايو/ أيار 2020.

تجاوز إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 91 ألفا، بعد تسجيل البلاد 1539 وفاة إضافية في 24 ساعة، حسب أرقام نشرتها مساء الثلاثاء جامعة جونز هوبكنز. وتبلغ حصيلة الوفيات اليومية هذه تقريبا ضعف تلك التي سجلت مساء الاثنين والتي كانت الأدنى على الإطلاق منذ أسابيع في أكبر بلد في العالم من حيث عدد المصابين بوباء كوفيد- 19.

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سجلت الولايات المتحدة 1539 وفاة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 91,845 وفاة وفق أرقام نشرتها مساء الثلاثاء جامعة جونز هوبكنز التي تعد مرجعا في هذا الشأن.

وحصيلة الوفيات اليومية هذه تناهز تقريبا ضعف تلك التي سجّلت مساء الاثنين والتي كانت الأدنى على الإطلاق منذ أسابيع في أكبر بلد في العالم من حيث عدد المصابين بوباء كوفيد-19 والذي بلغ أكثر من مليون ونصف المليون مصاب، بحسب بيانات نُشرت الثلاثاء في الساعة 20:30 (00:30 ت غ الأربعاء).

وأظهرت بيانات الجامعة ومقرّها بالتيمور أنّ حوالي 290 ألف مصاب بالفيروس تماثلوا للشفاء.

أما من حيث نسبة توزّع الوفيات على الولايات فقد تبوّأت ولاية نيويورك المركز الأول، إذ سجّلت لوحدها نحو ثلث الوفيات الناجمة عن الفيروس في عموم أنحاء البلاد.

ووفقا لمقياس وضعه باحثون في جامعة ماساتشوستس استنادا إلى تسعة نماذج وبائية، يتوقّع أن تسجّل الولايات المتّحدة 113 ألف وفاة بكوفيد-19 بحلول 13 يونيو/حزيران.

وهذه الدراسة التي نشرت الثلاثاء بالتزامن مع إقرار ولايات عدة إجراءات لإعادة فتح اقتصاداتها، تتوقّع بالتالي وفاة حوالي 22 ألف أمريكي إضافي بسبب فيروس كورونا في غضون 25 يوما.

فرانس24/ أ ف ب

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