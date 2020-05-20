بطولة اسبانيا: اعتزال مهاجم اتلتيك بلباو المخضرم ادوريز

أندر غيينا ا ف ب/ارشيف

المهاحم الاسباني اريتز ادوريز يحتفل بهدفه مع اتلتيك بلباو ضد غنك البلجيكي في الدوري الاوروبي في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

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مدريد (أ ف ب)

أعلن أريتز أدوريز المهاجم المخضرم لنادي اتلتيك بلباو الاسباني لكرة القدم الأربعاء اعتزاله اللعب نهائيا عن عمر 39 عاما.

وقال ادوريز على موقع تويتر "ساعة الوداع أتت. وهكذا سينتهي بالنسبة الي هذا الطريق الرائع والذي لا يُنسى منذ البداية وحتى النهاية. شكرا جزيلا" مرفقا تعليقه بصورة له وهو شاب محتضنا كرة قدم.

وأضاف "قلت دائما إن كرة القدم هي التي تتخلى عنك قبل أن تتخلى عنها. بالامس، نصحني الاطباء بإجراء عملية جراحية بأسرع وقت ممكن من أجل استبدال وركي".

وأوضح "للأسف، لقد قال جسدي كفى. لا استطيع مساعدة زملائي كما كنت أود وكما كانوا يستحقون. هكذا هي حياة الرياضي الاحترافي بكل بساطة".

وكان ادوريز يحلم بخوض المباراة النهائية لكأس اسبانيا بين أتلتيك بلباو وجاره ريال سوسييداد التي تأجلت الى موعد لاحق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن حلمه تبدد بسبب نصيحة الاطباء.

ولد ادوريز في سان سيباستيان على بعد مئة كيلومتر من بلباو، وخاض اول مباراة رسمية في صفوف الاخير عام 2002، ثم دافع عن الوان بورغوس، بلد الوليد، مايوركا وفالنسيا قبل العودة الى بلباو عام 2012.

وحاز ادوريز باكورة القابه مع بلباو عندما توج بالكأس السوبر الاسبانية موسم 2015-2016 على حساب برشلونة، وكان نجم مباراة الذهاب التي انتهت بفوز فريقه برباعية نظيفة كان نصيبها منه ثلاثة اهداف قبل ان يسجل هدف التعادل 1-1 ايابا.

وعاش ادوريز لحظة المجد ايضا عندما دخل احتياطيا في مباراة فريقه الافتتاحية ضد برشلونة هذا الموسم ونجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد قبل نهايتها بدقيقة واحدة بضربة مقصية رائعة.

وتوج ادوريز مرتين هدافا للدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) مع 10 اهداف موسم 2015-2016، و8 اهداف موسم 2017-2018.

خاض مع منتخب اسبانيا 13 مباراة دولية.

© 2020 AFP