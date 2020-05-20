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تساؤلات حول وضع ترامب قناعا خلال زيارته مصنعا لفورد الخميس

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ترامب خلال جولة في مصنع لإنتاج الكمامات الطبية الواقية في فينيكس في ولاية أريزونا في 5 أيار/مايو 2020
ترامب خلال جولة في مصنع لإنتاج الكمامات الطبية الواقية في فينيكس في ولاية أريزونا في 5 أيار/مايو 2020 براندن سمايلوسكي ا ف ب/ارشيف
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نيويورك (أ ف ب)

قالت ناطقة باسم مجموعة فورد لصناعة السيارات إن وضع القناع الواقي إلزامي في مصنع للشركة في ميشيغن من المقرر أن يزوره دونالد ترامب الخميس، مضيفة أن الأمر متروك للبيت الأبيض لتحديد ما إذا كان ينبغي للرئيس وضع واحد.

وقد رفض الملياردير الجمهوري حتى الآن وضع قناع في العلن رغم توصيات السلطات الصحية الأميركية بذلك.

وأوضحت الناطقة باسم "فورد" أن "سياستنا تقتضي بأنه على الجميع وضع معدات واقية شخصية لمنع انتشار كوفيد 19". واضافت "ناقشنا بروتوكولاتنا الامنية (...) مع البيت الأبيض أثناء التحضير للجولة".

ويعود الأمر وفقا للناطقة، إلى البيت الأبيض والرئيس ترامب لتقرير ما إذا كان سيضع قناعا خلال زيارته المقررة لمصنع فورد في إبسيلانتي في ميشيغن التي تعتبر من الولايات الحاسمة في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقد أعيد تكييف هذا الموقع في نيسان/أبريل كمصنع لإنتاج أجهزة تنفس اصطناعية كجزء من شراكة بين "فورد" و"جنرال إلكتريك".

وأثار ترامب جدلا خلال زيارتين سابقتين لمصنعين بعدما ظهر بدون قناع فيما كان كل من حوله يضع واحدا. ولم يتم تصوير دونالد ترامب مطلقا وهو يضع قناعا.

© 2020 AFP

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