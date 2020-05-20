تشيفيرين يؤكد أن ويفا يأمل إنهاء مسابقة دوري الأبطال "أواخر آب/أغسطس"

روبن فان لويكهويسن ا ن ب/ا ف ب/ارشيف

رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم السلوفيني ألكسندر تشيفيرين متحدثا خلال الكونغرس القاري في امستردام في الثالث من آذار/مارس 2020.

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لشبونة (أ ف ب)

أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين الأربعاء أن الهيئة القارية تأمل في إنهاء مسابقة دوري أبطال أوروبا "في نهاية شهر آب/أغسطس" المقبل.

وقال تشيفيرين في حديث لصحيفة "ريكورد" الرياضية البرتغالية لدى سؤاله عن التاريخ الأقصى لإنهاء موسم دوري الأبطال المعلق منذ منتصف آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد "خطتنا هي استكماله بنهاية (آب)أغسطس".

وأضاف "أعتقد أنها سينجح (...) لا نعرف أبدا ما يمكن أن يحدث ولكن يبدو أن الأمور بدأت تهدأ".

وتابع "80 بالمئة من البطولات الأوروبية ستستأنف. لا أرى سبب عدم إقامة مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي".

ويفرض هذا السيناريو الذي ذكره الاتحاد الأوروبي سابقا ولكن لم يتم تأكيده رسميا، استئناف المسابقات الأوروبية في أوائل آب/أغسطس، بعد انتهاء البطولات الوطنية.

وسبق للاتحاد الأوروبي اقتراح تاريخ الثالث من آب/أغسطس كموعد نهائي محتمل لإنهاء البطولات الوطنية، وذلك خلال اجتماعات مع الاتحادات المنضوية تحت لوائه في نهاية نيسان/أبريل الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، أوضح تشيفيرين أن الأمر كان يتعلق بتوصية، "موعد مؤقت، وليس رسميا" في رسالة إلى رئيس نادي ليون الفرنسي جان ميشال أولاس.

وأكد تشيفيرين للصحيفة البرتغالية أن كرة القدم "لم تتغير بعد الحرب العالمية الثانية أو الأولى ولن تتغير بسبب فيروس كورونا المستجد"، مضيفا أنه مقتنع بأن نهائيات كأس أوروبا 2020، المؤجل لمدة عام واحد، سيتم خوضه العام المقبل.

وتابع "لا أفهم لماذا لن يلعب. لا أعتقد أن الفيروس سيستمر إلى الأبد ... نعرف المزيد عن هذا الفيروس. أنا متفائل".

وفي مقابلة أخرى، نشرتها صحيفة "ذا غارديان" البريطانية هذه المرة، قال تشيفيرين إنه واثق أيضا من أن المشجعين سيعودون إلى الملاعب قريبا، في وقت تعتزم فيه أغلب البطولات المحلية استئناف المنافسات بدون جمهور لتجنب أي عدوى.

وتوقفت مسابقات الأندية المحلية والقارية في جميع أنحاء أوروبا في منتصف آذار/مارس الماضي بسبب فيروس "كوفيد-19" الذي تسبب أيضا في تأجيل نهائيات كأس أوروبا 2020 من هذا الصيف إلى العام المقبل.

وعادت عجلة الدوري الألماني إلى الدوران بنجاح في نهاية الأسبوع الماضي خلف أبواب موصدة أمام عشاق الكرة المستديرة، كما أن العديد من البطولات الأخرى تستعد لاستئناف مسابقاتها أمام المدرجات الفارغة، ما دفع تشيفيرين إلى التأكيد على تحسن الوضع قريبا.

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيراهن بمليون دولار على أن كأس أوروبا 2020 ستقام في عام 2021، قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في تصريح لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية "نعم، سأفعل. لا أعرف لماذا (الحديث عن أنه) لن يقام".

واضاف "لا أعتقد أن هذا الفيروس سيستمر إلى الأبد. أعتقد أنه (سيتغير) في وقت أقرب مما يعتقد الكثيرون".

وتابع "أنا لا أحب هذه النظرة المروعة التي تشير إلى أنه يتعين علينا انتظار الموجات الثانية والثالثة أو حتى الموجة الخامسة (من انتشار الفيروس)".

وقال تشيفيرين إن كرة القدم ستتبع توصيات السلطات، لكنه متفائل من إمكانية استئناف اللعب بطريقة عادية في المستقبل القريب.

وأوضح "أنا متأكد تماما، شخصيا، أن كرة القدم الجيدة القديمة مع المشجعين ستعود قريبا جدا"، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن تشهد اللعبة تغييرات عميقة بسبب فيروس كورونا.

© 2020 AFP