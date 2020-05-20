الولايات المتحدة: توقيف عضو سابق في القوات الخاصة الأمريكية لتورطه المحتمل في فرار كارلوس غصن

أفاد مصدر قضائي الأربعاء أن السلطات الأمريكية أوقفت عضوا سابقا في القوات الخاصة الأمريكية يعمل في مجال الأمن الشخصي، وابنه، للاشتباه بتورطهما في فرار كارلوس غصن الرئيس السابق لتحالف صناعة السيارات "رينو نيسان ميتسوبيشي موتورز" من اليابان في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

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أوقف أب وابنه في الولايات المتحدة، يشتبه بتقديمها المساعدة لكارلوس غصن في عملية فراره من اليابان في ديسمبر/كانون الأول، ويفترض أن يمثلا أمام قاض بعد ظهر الأربعاء، وفق مصدر قضائي.

ويواجه كل من مايكل تايلور وهو عضو سابق في القوات الخاصة الأمريكية يعمل في مجال الأمن الشخصي، وابنه بيتر تايلور، مذكرتي توقيف في اليابان، ويفترض أن يمثلا عبر الفيديو الساعة 19,30 ت غ أمام قاض اتحادي في ماساشوستس.

وكان غصن (65 عاما)، الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي وصل إلى بيروت بصورة مفاجئة في 30 كانون الأول/ديسمبر 2019، بعد فراره من طوكيو حيث كان ينتظر بدء محاكمته بتهم تتعلق بمخالفات مالية وتهرب ضريبي، يدحضها بشدة.

وأثار هروبه استياء واسعا في طوكيو، حيث سجن لمدة 130 يوما بعد توقيفه في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قبل أن يُطلق سراحه مقابل كفالة مالية وشروط صارمة، تنص على وضعه قيد الإقامة الجبرية ومنعه من السفر خارج اليابان.

فرانس24/ أ ف ب

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