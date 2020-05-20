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فرنسا: المجلس العلمي يعطي الضوء الأخضر للحكومة لتنظيم الدورة الثانية من الانتخابات البلدية

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صورة ملتقطة عن الشاشة.
صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : ماري زعرور حنا

أعطى المجلس العلمي في فرنسا الضوء الأخضر للحكومة لتنظيم الدورة الثانية من الانتخابات البلدية، شريطة اعتماد التدابير الكفيلة بحماية الناخبين والمرشحين، في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد. ويستعد وزير الداخلية كريستوف كاستنير لمناقشة المسألة أمام البرلمان، بعد تعرضه لانتقادات واسعة من قبل المعارضة، على خلفية تنظيم الجولة الأولى من الاقتراع، والتي ساهمت في انتشار وباء كوفيد-19 في بعض المناطق.

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