فورمولا واحد: هاميلتون يؤكد أن لاودا معه "بالروح في كل سباق" في ذكرى رحيله

توشيفومي كيتامورا ا ف ب/ارشيف

البريطاني لويس هاميلتون مع النمسوي نيكي لاودا في جائزة اليابان الكبرى في 8 تشرين الاول/اكتوبر 2017

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لندن (أ ف ب)

أكد البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات في سباقات الفورمولا واحد، الأربعاء أن النمسوي نيكي لاودا معه "بالروح في كل سباق" وذلك في الذكرى الاولى لرحيل اسطورة الرياضة الميكانيكية.

فارق لاودا المتوج ببطولة العالم في ثلاث مناسبات (1975، 1977، 1984) الحياة في 20 أيار/مايو من العام الماضي، قبل نحو أسبوع من جائزة موناكو الكبرى عن عمر 70 عاما.

ولعب لاودا الذي تولى منصب المدير غير التنفيذي لمرسيدس في العام 2012 دورا كبيرا في إقناع هاميلتون للانتقال من ماكلارين الى مرسيدس في العام 2013.

وقال البريطاني "نيكي أحضرني الى فريق، أقنعني بالانتقال الى فريق كان يعمل حينها على تحقيق النجاحات. أنا ممتن للفرصة وأحب نيكي الى الابد". وتابع "أعرف أنه معنا بالروح في كل سباق".

وجاء حديث هاميلتون في فيديو تكريمي ضم أبطال العالم في الفورمولا واحد الأربعاء، حيث اعترف انه لا زال من الصعب التحدث عن الأثر الذي تركه لاودا، بعد 12 شهرا على رحيله.

وقال "أفتقد لنيكي وأعتقد أننا نفتقده جميعا بشكل كبير. ربما أجمل الذكريات بالنسبة لي هي محادثاتي الأولى معه. بدأنا نتحدث للمرة الاولى في العام 2012 وأتذكر جيدا أنني كنت في المنزل خلال النهار، تلقيت اتصالا من نيكي وكان يحاول إقناعي بالانتقال الى الفريق".

وأردف "كان من الرائع أن تتلقى اتصالا من بطل للعالم وأيقونة مثل نيكي".

© 2020 AFP