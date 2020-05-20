فيروس كورونا: فرنسا تسجل 110 وفيات خلال 24 ساعة والحصيلة تبلغ 28132

أحصت فرنسا الأربعاء 110 وفيات إضافية بفيروس كورونا بزيادة مقدرة بنسبة 0.4 بالمئة، ما يرفع إلى 28132 عدد ضحايا وباء كوفيد-19 الإجمالي في البلاد، التي باتت رابع دولة من حيث عدد الوفيات في العالم، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

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سجلت السلطات الصحية في فرنسا 110 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا الأربعاء وهي زيادة بنسبة 0.4 بالمئة، ليصل العدد الإجمالي إلى 28132، وهو رابع أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

والثلاثاء، تراجع عدد الوفيات بسبب تعديلات في الأرقام التي سجلتها مراكز الصحة الإقليمية في دور رعاية المسنين.

من جهة أخرى، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بواقع 418 ليصل إلى 143845 وهي زيادة بواقع 0.3 بالمئة، وتتماشى مع متوسط الزيادة اليومية الذي تشهده فرنسا منذ إنهاء إجراءات الحجر الصحي العام في 11 مايو/أيار.

وارتفع عدد حالات الإصابة أمس بواقع 524.

فرانس24/ رويترز

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