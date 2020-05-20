فيديو

ليبيا: انسحاب حفتر إستراتيجية سياسية أم إقرار بالهزيمة؟

المحلل السياسي إسماعيل مختار. © صورة ملتقطة من الشاشة.

قال المحلل السياسي إسماعيل مختار لفرانس24 إن انسحاب قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التابعة للمشير خليفة حفتر من أجزاء من العاصمة، وتتالي خسارتها لمواقع إستراتيجية مثل قاعدة الوطية الجوية غربي طرابلس، هو إقرار بالهزيمة. وصرح مختار أن حفتر خسر معركته العسكرية في ليبيا وأن من يراهن عليه، إنما يراهن على حصان خاسر. وأكد أن المواقف الدولية تغيرت فالولايات المتحدة الأمريكية دعت حفتر إلى الانسحاب، كما أعلن حلف الناتو أنه سيدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية.­