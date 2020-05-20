مقتل سبعة جنود في سلسلة هجمات جهادية في نيجيريا

فلوريان بلوشور ا ف ب/ارشيف

عسكري نيجيري في ضواحي داماسك في شمال شرق نيجيريا في 26 نيسان/ابريل 2017

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كانو (نيجيريا) (أ ف ب)

قتل سبعة جنود في سلسلة هجمات جهادية في شمال شرق نيجيريا، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية وشهود عيان وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وقال مصدر أمني إنّ مقاتلين في جماعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية شنّوا مساء الإثنين هجوماً على مدينة دابشي في ولاية يوبي مما أسفر عن معارك بينهم وبين الجيش أوقعت قتيلاً وثلاثة جرحى في صفوف الجيش.

ودابشي هي المدينة التي شهدت في شباط/فبراير 2018 اختطاف مسلحين يعتقد انهم ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا أكثر من 100 طالبة تم لاحقاً، بفضل مفاوضات مع الحكومة، الإفراج عنهن جميعاً باستثناء طالبة مسيحية واحدة لا تزال مختطفة لأنها رفضت على ما يبدو التخلّي عن دينها.

وقال مصدران أمنيان وشهود عيان لوكالة فرانس برس إنّ الجهاديين نهبوا متاجر وأحرقوا منزل زعيم محلي قبل أن يتدخّل الجيش لصدّهم مدعوماً بعناصر من مجموعات الدفاع الذاتي.

وفي هجوم ثان وقع يوم الإثنين أيضاً قرب قرية مازا قتل ستة جنود في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور قافلتهم وإطلاق نار أعقب التفجير، بحسب مصادر أمنية.

وفي ولاية بورنو المجاورة فجّرت امرأتان نفسيهما في كوندوغا مما أسفر عن مقتل شخصين أحدهما عنصر في ميليشيا تقاتل الجهاديين، بحسب مصدر أمني. وهذا الهجوم الذي وقع أيضاً يوم الإثنين يحمل بصمات جماعة بوكو حرام التي انشقّ عنها لاحقاً تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا.

© 2020 AFP