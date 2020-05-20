مواجهة كلامية بين خامنئي ونتانياهو على تويتر

دوني شارليه ا ف ب/ارشيف

شعار تويتر على شاشة هاتف ذكي في 4 أيلول/سبتمبر 2019

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القدس (أ ف ب)

وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء تحذيراً شديد اللهجة إلى عدوته اللدودة إيران بعد تغريدات للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي اتّهم فيها اسرائيل بممارسة "إرهاب دولة"، داعياً إلى "استئصال النظام الصهيوني".

وكتب نتانياهو على حسابه الرسمي في تويتر بالعبرية "يجب عليه أن يعلم بأنّ أيّ نظام يهدّد إسرائيل بالإزالة سيجد نفسه في خطر مماثل".

وكان نتانياهو يردّ على تعليقات لخامنئي نشرت على تويتر الجمعة بالفارسية والإنكليزية والعربية.

وقال خامنئي "إزالة إسرائيل لا تعني إزالة الشعب اليهودي. فلا شأن لنا بهم"، مشيراً إلى أنه كان يعني بكلامه "سفّاحين مثل نتانياهو".

وأضاف "هي إزالة ذلك الكيان الغاصب".

وكتب خامنئي "الكيان الصهيوني هو المثال الأوضح على إرهاب الدولة"، قائلاً إنّه منذ تأسيس الدولة اليهودية يتصرّف "الصهاينة كأنهم ورم سرطاني ويحقّقون أهدافهم عبر ذبح الأطفال والنساء والرجال".

ودان وزير الخارجية الأميركي هذه التعليقات، وقال على تويتر "تستنكر الولايات المتحدة تعليقات المرشد الأعلى خامنئي المثيرة للغثيان والمحرّضة على الكراهية والمعادية للسامية".

وأضاف "لا مكان لهؤلاء على تويتر أو أي منصّة أخرى من وسائل التواصل الاجتماعي".

وأجرى بومبيو الأسبوع الماضي زيارة إلى إسرائيل استغرقت ثماني ساعات، اتّهم خلالها إيران باستخدام مواردها "لإثارة الرعب" في وقت يواجه فيه شعبها أكبر تفشّ لفيروس كورونا المستجدّ في الشرق الأوسط.

© 2020 AFP