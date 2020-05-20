مونديال 2022 سيكون "في متناول الجميع" بحسب الذوادي

محمد الشاهد ا ف ب

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باريس (أ ف ب)

اعتبر حسن الذوادي أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والارث، الجهة المنظمة لكأس العالم قطر 2022، الأربعاء أن مونديال بلاده سيكون "في متناول الجميع" من الناحية المادية وسط الركود الاقتصادي الذي يشهده العالم جراء تفشي فروس كورونا المستجد.

وقال الذوادي في اتصال عبر تقنية الفيديو في ندوة "ليدرزويك. دايركت" "قلنا دائما ومن اليوم الاول، بأنها (كأس العالم) ستكون في متناول الجميع. نريد من جميع الذين يرغبون، ان يتمكنوا من المجيء الى كأس العالم".

واضاف "لقد برهنا خلال بطولة العالم للاندية (كانون الاول/ديسمبر عام 2019) من خلال استقبالنا لأنصار جميع الاندية المشاركة، بأن الانتقال في متناول الجميع من ناحية رحلات الطيران او الاقامة".

وأعرب عن خشيته من الركود الاقتصادي الذي يطال العالم بسبب وباء "كوفيد-19"، مما قد يجعل بعض الانصار يعدلون عن التوجه الى قطر خلال المونديال المقرر في خريف عام 2022، وقال في هذا الصدد "نحن ندخل مرحلة ركود، ومما لا شك فيه، ثمة قلق في ما يتعلق بالاقتصاد العالمي وقدرة الانصار على تسديد نفقات السفر".

وختم "المشكلة التي نواجهها حاليا هي معرفة كيف ستكون العودة" بعد انتهاء هذه الازمة.

وستكون قطر اول دولة عربية وشرق أوسطية تنظم كأس العالم لكرة القدم في الفترة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر الى 18 كانون الاول/ديسمبر 2022.

© 2020 AFP