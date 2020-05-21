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إعصار أمفان يدمر قرى ساحلية وجسورا في الهند وبنغلادش ويخلف قتلى في البلدين

نشرت في: آخر تحديث:

رجل يخرج أمتعته من بين حطام متجر بعد مرور الإعصار، الهند. 21/05/2020
رجل يخرج أمتعته من بين حطام متجر بعد مرور الإعصار، الهند. 21/05/2020 © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : ماري زعرور حنا

خلف أقوى إعصار يضرب شرق الهند وبنغلادش منذ أكثر من عشر سنوات 12 قتيلا في ولاية البنغال الغربية بالهند وثمانية قتلى في بنغلادش. ودمر الإعصار قرى ساحلية وجسورا واقتلع أعمدة الكهرباء ولم يتسن تحديد حجم الخسائر البشرية والمادية بعد، نظرا لانقطاع الاتصالات بحسب مسؤولين.

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تبحث فرق الإنقاذ عن ناجين في شرق الهند وبنغلادش بعد يوم من مرور أقوى إعصار منذ أكثر من عشر سنوات مدمرا قرى ساحلية وجسورا ومقتلعا أعمدة الكهرباء.

وقال المسؤولون إن حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية الناجمة عن الإعصار أمفان لن يعرف إلا بعد استعادة الاتصالات، لكن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في ولاية البنغال الغربية بالهند وثمانية في بنغلادش المجاورة.

وكان معظم الوفيات نتيجة اقتلاع الأشجار بسبب الرياح العاتية التي وصلت سرعتها إلى 185 كيلومترا في الساعة وارتفاع الموج قرابة خمسة أمتار بسبب العاصفة مما أغرق المناطق الساحلية المنخفضة مع وصول الإعصار من خليج البنغال أمس الأربعاء.

وقال محمد أسد الزمان المسؤول الكبير في الشرطة في منطقة ساتخيرا الساحلية في بنجلادش "حجم الدمار هائل. غمرت المياه قرى كثيرة. دمر الإعصار الأسطح المصنوعة من الصفيح وحطم خطوط الكهرباء واقتلع الأشجار".

وضعفت شدة الإعصار بعد وصوله إلى اليابسة. ومن المتوقع أن ينحسر إلى منخفض جوي في وقت لاحق.

ونقلت السلطات في البلدين أكثر من ثلاثة ملايين شخص إلى الملاجئ قبل وصول الإعصار. لكن جهود الإجلاء تركزت على التجمعات السكنية الواقعة مباشرة في مسار الإعصار، فيما تركت القرى على أطرافه عرضة للمخاطر.

وأظهرت صور تلفزيونية قوارب مقلوبة رأسا على عقب على الشاطئ وأناسا يسيرون في مياه حتى الرُّكب. وغمرت المياه مطار كولكاتا عاصمة ولاية البنغال الغربية.

وقال براديب كومار دالوي المسؤول في منطقة ساوث 24 بارجاناس بالولاية إن المياه الناجمة عن العاصفة غمرت سدودا في عدة مناطق لتغرق نحو ست قرى يسكنها أكثر من 100 ألف شخص.

وضرب الإعصار البلدين في الوقت الذي يكافحان فيه لوقف انتشار فيروس كورونا، وتردد بعض السكان في البداية في ترك منازلهم خشية الإصابة بالعدوى في الملاجئ المكتظة.

فرانس 24 / رويترز

 

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