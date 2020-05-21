الدوري الأميركي: توجيهات للرابطة مطلع حزيران/يونيو بشأن استدعاء اللاعبين (تقارير)

جيناه مون غيتي/ا ف ب/ارشيف

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لوس انجليس (أ ف ب)

تتوقع أندية دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أن تصدر الرابطة توجيهات في الأول من حزيران/يونيو تسمح لها ببدء استدعاء اللاعبين، تحضيرا لامكان استئناف الموسم المعلّق بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت تقارير صحافية محلية.

وذكرت شبكة "اي أس بي أن" أن التوجيهات ستشمل تحديد الموعد الذي يمكن للأندية فيه توسيع التدريبات الفردية التي سبق لبعضها ان استأنفتها، وضم المزيد من اللاعبين وخوض تدريبات جماعية.

ونقلت الشبكة عن مصادر لم تسمها أن العديد من مالكي الأندية والمسؤولين يتوقعون أن يعلن مفوض الدوري آدم سيلفر في حزيران/يونيو استئناف الدوري في موعد قد يكون "قبل نهاية تموز/يوليو".

وعلّق مباريات الـ "ان بي ايه" اعتبارا من 11 آذار/مارس الفائت بعد إصابة الفرنسي رودي غوبير لاعب بوتا جاز بـ"كوفيد-19"، وذلك قبل حوالى أسبوعين من موعد انطلاق الأدوار الاقصائية "بلاي أوف".

وتشمل خطة العودة المحتملة كيفية إعادة اللاعبين الذين غادروا المدن حيث مقرات أنديتهم، بما في ذلك أولئك الذين عادوا إلى بلادهم أسوة بنجم دالاس مافريكس السلوفيني لوكا دونسيتش.

كما ستطلب الرابطة تكثيف التمارين الفردية وإقامة معسكرات تدريبية تمهيد للعودة الى الملاعب.

ولا زالت المشاورات قائمة بين مسؤولي الدوري ورابطة اللاعبين ومالكي الأندية بشأن شكل النظام الذي سيُعتمد لاستكمال المنافسات. ومن الاقتراحات المتداولة، تقصير الفترة المتبقية من الموسم المنتظم، ومشاركة أكثر من 16 فريقا في الـ"بلاي أوف".

وأشارت "اي اس بي ان" الى ان المعنيين يدرسون إقامة عدد من الفرق في مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا أو لاس فيغاس في نيفادا، في حال تقرر إكمال الموسم في أماكن وملاعب مركزية.

من جهته، أشار موقع "ذا أثلتيك" الالكتروني الى ان مقر المنتجع الترفيهي "والت ديزني وورلد" في أورلاندو يكتسب زخما متزايدا ليكون الموقع المفضل لإقامة الفرق ويتقدم على خيار لاس فيغاس.

وتم اقتراح تجهيز منتجع للمرة الاولى في أواخر آذار/مارس عندما دعا سيلفر الفرق لتقديم جميع الأفكار بشأن استئناف الموسم. وتتيح فكرة المنتجع وضع جميع الأندية في مكان واحد تحت المراقبة.

وتم اقتراح أيضا جزر الباهاماس كمكان لاقامة الفرق.

© 2020 AFP