بطولة ألمانيا: بروفة أخيرة لبايرن ودورتموند قبل قمة مرتقبة

مارتن مايسنر ا ف ب

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برلين (أ ف ب)

يخوض بايرن ميونيخ المتصدر ووصيفه بوروسيا دورتموند السبت بروفة أخيرة، قبل مواجهتهما المفصلية الثلاثاء والتي قد تلعب دورا كبيرا في تحديد هوية بطل الدوري الألماني لكرة القدم، العائد بعد توقف نحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان استئناف المنافسة الكروية في ألمانيا الأسبوع الماضي مبكرا مقارنة مع جيرانها في غرب أوروبا والذين سيعودون على أقرب تقدير في حزيران/يونيو، علما بأن معدل الوفيات في البلاد بسبب "كوفيد-19" هو من الأدنى في أوروبا والعالم.

ووسط اجراءات صحية صارمة وقيود فرضها بروتوكول تطرق لأدق التفاصيل، عادت عجلة البوندسليغا للدوران دون جماهير، وسط مخالفات بسيطة على غرار بعض العناق أو المصافحة لدى تسجيل اللاعبين الأهداف.

وتنطلق مباريات المرحلة السابعة والعشرين الجمعة.

وكانت أبرز مباريات المرحلة الماضية دربي إقليم الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكه، الذي ثأر فيه الأول برباعية افتتحها المهاجم الصاعد بسرعة صاروخية النروجي إرلينغ هالاند.

بعد قدومه شتاء من سالزبورغ النمسوي بمبلغ زهيد نسبيا (20 مليون يورو)، هزّ ابن التاسعة عشرة تقريبا الشباك في كل مباراة شارك فيها، ورفع رصيده الى 10 أهداف في تسع مباريات في الدوري، و41 هدفا في 34 مباراة هذا الموسم.

ويظهر نجل اللاعب الدولي السابق آلف-اينغه هالاند ثقة فائقة بنفسه، وقال بعد الفوز الكبير على شالكه "لم نكن خائفين من أي شي، عرفنا اننا سنفوز، وقد رأيتم هذا الشيء اليوم على أرض الملعب.. لم نلعب لعدة أسابيع، لكننا كنا نعمل في هذه الفترة".

وبرغم الغيابات الكبيرة على تشكيلة المدرب السويسري لوسيان فافر على غرار القائد ماركو رويس ولاعب الوسط البلجيكي أكسل فيتل والمدافع الفرنسي دان-أكسل زاغادو الذي سيفتقده دورتموند حتى نهاية الموسم، كان الفريق الأصفر الأفضل في المباراة.

وأشارت صحيفة "بيلد" الى ان رويس (30 عاما)، وفي رصيده 12 هدفا و7 تمريرات حاسمة في 26 مباراة هذا الموسم، سيمتد غيابه حتى نهاية الموسم بعد إصابته بعضلات المقرب قبل ثلاثة أشهر.

لكن امتحان دورتموند المقبل يتوقع ان يكون صعبا على ارض فولفسبورغ بطل 2009. ولم يخسر صاحب المركز السادس في آخر سبع مباريات، ويحاول التشبث بمركزه المؤهل الى الأدوار التمهيدية في مسابقة "يوروبا ليغ".

والى هالاند الناجع، يعوّل فافر على الجناح الانكليزي الشاب جايدون سانشو الذي شارك بديلا ضد شالكه، لكنه يواجه انقضاض اندية إنكليزية لانتدابه على غرار مانشستر يونايتد، بحسب التقارير.

وقال زميله إيمري جان الغائب عن المباراة الأخيرة بسبب الاصابة "اتمنى بقاءه كي نلعب سويا الى الأبد. لا يوجد الكثير من اللاعبين بأناقته (الكروية). لاحظت ذلك بسرعة. هو بالغ الأهمية لنا".

وعن امكانية رحيل ابن العشرين عاما الى ملعب "أولد ترافورد"، تابع جان لاعب ليفربول الانكليزي السابق والمعار من يوفنتوس الايطالي "لا أرى سببا لتفضيله يونايتد على دورتموند. لا من وجهة نظر رياضية ولا من حيث الجاذبية".

- بايرن يستقبل فرانكفورت الجريح -

ويبدو الصراع على اللقب والمراكز الأربعة المؤهلة الى دوري أبطال اوروبا مفتوحا، إذ يبلغ الفارق بين بايرن ميونيخ المتصدر ودروتموند أربع نقاط، وبين بايرن وليفركوزن السادس ثماني نقاط فقط.

وفي ظل توقع محللين تغييرات مفاجئة في الترتيب بعد استئناف الدوري، لم تخسر أول خمسة أندية في المرحلة السابقة، ووحده لايبزيغ كان ضحية ضيفه فرايبورغ وعادله قبل ربع ساعة على نهاية المباراة (1-1).

وللأسبوع الثاني تواليا، سيكون دورتموند قادرا على تقليص الفارق الى نقطة مع بايرن الذي يستضيف السبت أيضا اينتراخت فرانكفورت الثالث عشر والذي تلقى أربع خسارات تواليا، وذلك بعد عودة فريق المدرب هانزي فليك بالنقاط من أرض أونيون برلين (2-صفر) الأحد الماضي.

وبعد أسابيع من الترقب والتكهنات، أعلن الفريق البافاري المتوج بلقب الدوري في آخر سبعة مواسم، تمديد عقد حارسه الدولي المخضرم مانويل نوير حتى 2023.

وأثير جدل كبير حول مدة عقد نوير (34 عاما) وراتبه، خصوصا في ظل اعلان التعاقد مع حارس شالكه المميز ألكسندر نوبل (24 عاما). وقال الرئيس التنفيذي لبايرن كارل-هاينتس رومينيغه "مانويل هو أفضل حارس مرمى في العالم وقائدنا".

وبعدما كان متصدرا لفترات طويلة قبل حقبة كورونا، واصل لايبزيغ نزيف النقاط بتعادل ثالث تواليا أنزله الى المركز الرابع. ويواجه لاعبو المدرب الشاب يوليان ناغلسمان مضيفهم ماينتس الباحث عن البقاء في المركز الخامس عشر ليخطف بطاقة النجاة من الهبوط.

وستجمع أقوى مباريات المرحلة بوروسيا مونشنغلاباخ الذي أصبح ثالثا بفوزه الصريح على فرانكفورت 3-1، مع ضيفه ليفركوزن الفائز بنتيجة كبيرة على فيردر بريمن الجريح 4-1.

وتتركز الانظار على لاعب وسط وقائد ليفركوزن الدولي كاي هافرتس (20 عاما) صاحب هدفي الافتتاح في مرمى بريمن، والذي بات مطاردا بقوة من أبرز الاندية وخصوصا بايرن ميونيخ. وساهم هافرتس بسبعة أهداف (سجل أربعة وله ثلاث تمريرات حاسمة) في آخر خمس مباريات لفريقه في الدوري، رافعا رصيده الى 12 هدفا.

وبحال فوز ليفركوزن وتعثر لايبزيغ مجددا، سيكون الأول قادرا على تسلق مركزين ليصبح ثالثا.

وتفتتح المرحلة الجمعة بمباراة العاصمة بين هرتا برلين الفائز على هوفنهايم وأونيون برلين الثاني عشر.

© 2020 AFP