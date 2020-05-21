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حاكم نيويورك يعلن عن رصد المتلازمة الالتهابية للأطفال والمرتبطة بفيروس كورونا في 13 بلدا

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أطفال في سيارة قبالة مستشفى في نيويورك الأمريكية. 23 أبريل/نيسان 2020.
أطفال في سيارة قبالة مستشفى في نيويورك الأمريكية. 23 أبريل/نيسان 2020. © أ ف ب (أرشيف).
نص : فرانس24 تابِع

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو الخميس عن انتشار مرض المتلازمة الالتهابية النادرة المرتبط بفيروس كورونا، والذي يصيب الأطفال، خلال الأسبوع الماضي، عبر 13 بلدا.

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قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو في إفادة صحفية يومية الخميس، إن عدد الدول التي أبلغت عن تسجيل حالات إصابة بمتلازمة التهابية نادرة مرتبطة بمرض كوفيد-19 وتصيب الأطفال، قد ارتفع قرابة المثلين خلال الأسبوع الماضي ليشمل 13 دولة.

وأضاف كومو أن نيويورك، التي قامت بدور رائد في تتبع المتلازمة التي يُطلق عليها اسم (المتلازمة الالتهابية متعددة الأجهزة) بين الأطفال في الولايات المتحدة، هي واحدة من 25 ولاية أمريكية أعلنت تسجيل حالات إصابة بها.

 

فرانس24/ رويترز

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