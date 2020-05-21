حاكم نيويورك يعلن عن رصد المتلازمة الالتهابية للأطفال والمرتبطة بفيروس كورونا في 13 بلدا

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو الخميس عن انتشار مرض المتلازمة الالتهابية النادرة المرتبط بفيروس كورونا، والذي يصيب الأطفال، خلال الأسبوع الماضي، عبر 13 بلدا.

إعلان اقرأ المزيد

قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو في إفادة صحفية يومية الخميس، إن عدد الدول التي أبلغت عن تسجيل حالات إصابة بمتلازمة التهابية نادرة مرتبطة بمرض كوفيد-19 وتصيب الأطفال، قد ارتفع قرابة المثلين خلال الأسبوع الماضي ليشمل 13 دولة.

وأضاف كومو أن نيويورك، التي قامت بدور رائد في تتبع المتلازمة التي يُطلق عليها اسم (المتلازمة الالتهابية متعددة الأجهزة) بين الأطفال في الولايات المتحدة، هي واحدة من 25 ولاية أمريكية أعلنت تسجيل حالات إصابة بها.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك