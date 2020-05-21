صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 396 مليون دولار لمواجهة تداعيات كوفيد-19

خليل مزرعاوي ا ف ب

امراتان تشتريان الخضار في سوق في العاصمة الأردنية عمّان، 23 نيسان/ابريل 2020

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن صندوق النقد الدولي الخميس الموافقة على تقديم دعم مالي طارئ للأردن يقدّر بنحو 396 مليون دولار من أجل المساهمة في التعامل مع تداعيات تفشي وباء كوفيد-19.

وقال الصندوق في بيان إنّ هذه "المساعدة المالية الطارئة ستساهم في الاستجابة لاحتياجات" البلاد التي تعاني من ارتفاع إجمالي النفقات الصحية.

ويشمل الدعم أيضا الأسر والشركات الأكثر تضررا جراء الأزمة، وفق البيان.

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على توفير الدعم عبر أداة التمويل السريع التي تتيح تسريع صرف المبلغ بالمقارنة مع الأدوات الأخرى للصندوق.

وأضاف الصندوق أن "الأردن بذل جهودا استباقية منذ ظهور وباء كوفيد-19 لضمان سلامة مواطنيه واللاجئين". وأشار بصفة خاصة إلى حظر التجوال "الصارم" وتحديد أولويات النفقات الصحية وإقرار تدابير لامتصاص الصدمة على الشركات والأسر.

ولاحظت المؤسسة المالية العالمية أن "الآفاق الاقتصادية قصيرة الأمد في الأردن تدهورت بشكل كبير منذ موافقة صندوق النقد الدولي في آذار/مارس" على برنامج دعم بقيمة 1,3 مليار دولار.

ومن بين هذا المبلغ الإجمالي، تلقت السلطات الأردنية مباشرة دفعة أولى بلغت قيمتها 139,23 مليون دولار.

© 2020 AFP