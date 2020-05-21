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فرنسا تسجل 83 حالة وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة والحصيلة تبلغ 28215

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مريض يُعالج في مركز مستشفى مايوت (CHM) في مامودزو. 21 مايو/أيار 2020.
مريض يُعالج في مركز مستشفى مايوت (CHM) في مامودزو. 21 مايو/أيار 2020. © أ ف ب.
نص : فرانس24 تابِع

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية الخميس تسجيل 83 وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بزيادة 0,3 بالمئة، ما يرفع إلى 28215 إجمالي عدد الوفيات في المستشفيات ودور الرعاية.

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سجلت السلطات الصحية الفرنسية الخميس 83 وفاة جديدة بفيروس كورونا، بزيادة 0,3 بالمئة ليرتفع إجمالي الوفيات في المستشفيات ودور الرعاية إلى 28215.

وكانت نسبة الزيادة أمس الأربعاء 0,4 بالمئة.

وتراجع عدد مرضى كوفيد-19 الذين يعالجون في وحدات العناية الفائقة إلى 1745 مقارنة مع 1794 في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي المصابين بالفيروس الذين نقلوا للمستشفى 17583 بانخفاض 358 عن العدد المسجل في الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ومنذ ظهور الوباء، أودع 17635 مصابا في الإنعاش، من بين 99822 شخصا أدخلوا المستشفيات جراء الإصابة بالفيروس. 

وارتفع عدد الوفيات في المستشفيات إلى 17870، بزيادة 58 حالة عن الأربعاء، فيما ارتفع عدد الضحايا في دور المسنين إلى 10345 بزيادة 25 وفاة. 

 

فرانس24/ رويترز

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