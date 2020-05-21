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فيروس كورونا: بعد اللجوء الواسع للعمل عن بعد.. إلى أي نمط من الوظائف يتجه العالم؟

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

لم تجد العديد من الشركات في فرنسا والعالم من حل بعد لتفشي جائحة كوفيد-19، سوى اللجوء إلى نمط العمل عن بعد. ولتعويض غياب الموظفين عن المكتب، يستخدم هؤلاء تقنية الفيديو. ويسمح العمل في البيت برؤية العائلة أكثر، وبأخذ قسط أكبر من الراحة. لكن بعضا من خبراء الاقتصاد، أكدوا في المقابل، أن الحجر الصحي سيؤدي إلى تغيير في طرق العمل لدى المؤسسات والعاملين على حد سواء. وفي السياق، قررت بعض الشركات الاستفادة من "مزايا" العمل عن بعد وتغيير نظام الوظائف لديها. تقرير: أشرف عبيد ومريم بيرزادي