نقل رئيس الشيشان رمضان قديروف إلى مستشفى بموسكو لإصابته المحتملة بفيروس كورونا

الرئيس الشيشاني رمضان قديروف. © أ ف ب (أرشيف).

ذكرت مصادر طبية وإعلامية روسية أن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف قد نقل بالطائرة الخميس إلى مستشفى في موسكو، بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن حالته "مستقرة".