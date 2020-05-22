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الحقوقي السعودي يحيى العسيري لفرانس24: قضية خاشقجي هي قضية الشعب السعودي وليس عائلته

الحقوقي السعودي يحيى العسيري، رئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان، في مداخلة مع فرانس24 من لندن عن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 22 مايو/أيار2020 © فرانس24

قال الحقوقي السعودي يحيى العسيري، رئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان، في مداخلة مع فرانس24 من لندن حيث يقع مقر المنظمة، إن قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018 هي قضية سياسية برمتها، ولذا فهي قضية الشعب السعودي وليست قضية عائلته وحدها. وجاء ذلك في معرض تعليقه على إعلان صلاح خاشقجي نجل الصحافي أن عائلة خاشقجي قررت العفو عن قتلته وهو قرار يستند إلى الشرع الإسلامي.