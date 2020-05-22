الدوري الأميركي للمحترفين: وفاة جيري سلون المدرب التاريخي ليوتا جاز

إعلان اقرأ المزيد

لوس انجليس (أ ف ب)

توفي جيري سلون الذي درّب يوتا جاز 23 موسما في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين قبل اعتزاله عام 2011، الجمعة عن 78 عاما بحسب ما أعلن ناديه.

وتوفي سلون الذي شارك في مباراة "كل النجوم مرتين" في مسيرته كلاعب جناح لمدة 11 موسما، بسبب مضاعفات مرض الباركنسون وداء الخرف اللذين كان يصارعهما منذ 2015 على الأقل.

واختير سلون، الذي دخل قاعة المشاهير في 2009، من قبل بالتيمور بوليتس في درافت دوري المحترفين عام 1965، ولعب معه لموسم قبل ان يمضي عقدا من الزمن مع شيكاغو بولز الذي سحب رقمه (4) عام 1978 في خطوة غير مسبوقة من النادي.

وبعد تدريبه بولز لموسمين ونصف الموسم (1979-1982)، بدأ سلون مسيرة رائعة مع يوتا جاز في 1988 وقاده الى الادوار الاقصائية في 15 موسما متتاليا بين 1989 و2003.

وأمضى جاز، مع نجميه الخارقين كارل مالون وجون ستوكتون، أفضل مواسمه تحت اشراف سلون في موسمي 97 و98، حيث بلغ النهائي وخسر أمام بولز تحديدا واسطورته مايكل جوردان.

قال مالك جاز غايل ميلر "يشرفنا ان يكون لدينا أحد أعظم المدربين في الدوري واكثرهم احتراما في فريقنا".

أنهى سلون مسيرته وبرصيده ثالث أكبر عدد من الانتصارات (1221-803) وراء غريغ بوبوفيتش (1272)، ليني ويلكنز (1332) دون نلسون (1335)، وسبعة ألقاب لمنطقته في الدوري. بلغت الاندية التي أشرف عليها الادوار الاقصائية 20 مرة.

قال الفريق في بيان "سيبقى جيري سلون دوما مرادفا ليوتا جاز. سيكون للابد جزءا من منظمة جاز".

© 2020 AFP