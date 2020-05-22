الصين تعلن الانتصار وتحقيق "نجاح استراتيجي كبير" ضد فيروس كورونا

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رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانغ يحضر اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بانكوك في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

في افتتاح المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الجمعة، أشاد رئيس الحكومة الصينية لي كي تشيانغ بإنجازات بلاده التي حققت "إنجازات استراتيجية كبيرة" في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي ظهر أواخر 2019 في ووهان. وأكد على نجاح الصين وانتصارها على الوباء الذي "لم ينته بعد"، وأن "المهمة الهائلة" التي لا يزال يتعين إنجازها هي مواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

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قال رئيس الحكومة الصينية لي كي تشيانغ في افتتاح المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الجمعة، إن الصين حققت "إنجازات استراتيجية كبيرة" في ردها على تفشي فيروس كورونا المستجد الذي ظهر أواخر 2019 في ووهان (وسط).

وصرح "نحن، أبناء الأمة الصينية وبناتها، بقينا متحدين خلال فترة شديدة الصعوبة، وأقمنا سورا عظيما من التضامن".

وبعد إغلاق البلاد أواخر كانون الثاني/يناير ردا على تفشي الوباء، استطاعت بكين الحد بشكل كبير من عدد الإصابات بفيروس كورونا، التي انخفضت خلال الأسابيع الأخيرة، لتسجل البلاد عددا قليلا من الحالات الجديدة في اليوم.

وأضاف رئيس الحكومة الصينية "حققنا انتصارا حاسما في الدفاع عن مقاطعة هوباي وعاصمتها ووهان" اللتين فُرض على سكانهما حجر صحي لمدة شهرين ونصف شهر.

وأضاف "في الوقت الحالي، لم ينته الوباء بعد"، مشددا على "المهمة الهائلة" التي لا يزال يتعين إنجازها في مواجهة العواقب الاقتصادية للفيروس.

وقال لأعضاء البرلمان في افتتاح الدورة السنوية للبرلمان "يجب أن نضاعف جهودنا لتقليل الخسائر".

وقررت الصين الجمعة عدم تحديد هدف للنمو هذا العام، في اضطراب غير مسبوق بالنسبة إلى العملاق الآسيوي.

واوضح رئيس الوزراء الصيني أن "بلادنا ستواجه عددا من العوامل التي يصعب التنبؤ بها" بسبب جائحة كوفيد-19 والظروف العالمية.

فرانس24/ أ ف ب

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