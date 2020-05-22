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الولايات المتحدة: عدد الوفيات بفيروس كورونا يتجاوز 94 ألفا وترامب يعلن تنكيس الأعلام لثلاثة أيام

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع

بلغ إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 94.661 شخصا، بعد تسجيل البلاد 1255 وفاة إضافية في 24 ساعة، حسب أرقام نشرتها مساء الخميس جامعة جونز هوبكنز. ولتكريم ذكرى ضحايا الوباء في البلد الأكثر تضررا في العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أيام. 

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سجلت الولايات المتحدة 1255 وفاة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، وفق أرقام نشرتها مساء الخميس جامعة جونز هوبكنز التي تعد مرجعا في هذا الشأن.

 وفي الحصيلة الإجمالية، توفي 94.661 شخصا بسبب الفيروس في الولايات المتحدة، من أصل 1.576.542 إصابة تم تشخيصها (25.582 إصابة إضافية بين الساعة 20,30 الأربعاء ومساء الخميس).

ونظرا لصعوبة الوصول إلى اختبارات كوفيد-19 بالنسبة إلى عامة الناس، يُرجح أن يكون عدد الإصابات أعلى بكثير.

وبإضافة عدد الوفيات في كندا الأقل تأثرا بالفيروس مقارنة بجارتها الجنوبية، تكون أمريكا الشمالية قد تجاوزت عتبة المئة ألف وفاة جراء الفيروس.

ومن جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة لثلاثة أيام تكريما لذكرى ضحايا فيروس كورونا المستجد.

وكتب ترامب على تويتر "سأنكس الأعلام على المباني الفيدرالية والمعالم الوطنية خلال الأيام الثلاثة المقبلة تخليدا لذكرى الأمريكيين الذين فقدناهم بسبب فيروس كورونا".

 

فرانس24/ أ ف ب

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