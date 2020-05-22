بايدن يعتبر أن المواطن الأسود "ليس أسود" إن فكر في التصويت لترامب

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واشنطن (أ ف ب)

اُتهم المرشح الديموقراطي للرئاسة الاميركية جو بايدن الجمعة بالعنصرية بعد أن قال لمذيع خلال برنامج إذاعي إنه "ليس أسود" في حال فكر في التصويت للرئيس دونالد ترامب في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

وشارك نائب الرئيس السابق البالغ 77 عاما في حوار إذاعي عبر برنامج "بريكفاست كلوب" الشهير في نيويورك.

وفي نهاية الحوار، دعا المذيع بايدن للحضور مرة أخرى مستقبلا، لأن "لدينا أسئلة أخرى" قبل الانتخابات.

فأجاب بايدن "لديكم أسئلة أخرى؟ سأقول لك، إن كنت تواجه مشكلة في الحسم بين مساندتي أو دعم ترامب، فأنت لست أسود".

واعتبر فريق ترامب عبر تويتر أن هذا التصريح "مثير للاشمئزاز"، وقال نجل الرئيس الجمهوري إن لبايدن "عقلية عنصرية مثيرة للاشمئزاز".

وقال تيم سكوت، السناتور الجمهوري الأسود الوحيد، إن "1,3 مليون أميركي أسود صوتوا لترامب عام 2016. هذا الصباح قال بايدن لكل منا أننا +لسنا سودا+".

وتواصل حوار بايدن لبعض الوقت عقب ذلك التصريح، وشدد على جهوده لتعزيز حقوق التصويت عندما كان سناتورا والدعم الكبير الذي يتمتع به في صفوف السود، قبل أن يعد المذيع بالعودة مرة أخرى.

ودان بايدن خلال الحوار طريقة إدارة ترامب لازمة وباء كوفيد-19 الذي أضرّ بالسود في البلاد أكثر من سواهم، واعتبر أن "هذه الأزمة تكشف بشكل واضح العنصرية المؤسساتية التي لا تزال تسود مجتمعنا".

ويعرف بايدن بارتكاب كثير من الهفوات، ويحظى بشعبية واسعة لدى السود الذين ساعدوه في الفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي بولاية كارولاينا الجنوبية، ما سمح له بالعودة وتصدر سباق الفوز ببطاقة الترشيح.

وسيكون كسب أصوات المواطنين السود حاسما في تحديد الفائز بالانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

© 2020 AFP