بطولة ألمانيا: بكنباور سيحضر مباراة بايرن وأينترخت

أسطورة كرة القدم الألمانية، فرانتس بكنباور خلال حفل افتتاح قاعة مشاهير كرة القدم الألمانية في دورتموند في الأول من نيسان/أبريل 2019.

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برلين (أ ف ب)

سيكون نجم كرة القدم الألمانية السابق الأسطورة فرانتس بكنباور حاضرا السبت في ملعب أليانز أرينا، عند استقبال فريقه السابق بايرن ميونيخ لضيفه أينترخت فرانكفورت ضمن المرحلة السابعة والعشرين من الدوري المحلي، الذي يقام خلف أبواب موصدة منذ عودته الأسبوع الماضي بعد أكثر من شهرين من التوقف بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وفقا لما أفاد به لصحيفة "بليد" الواسعة الانتشار الجمعة.

وقال حامل لقب كأس العالم مرتين (كلاعب عام 1974 ثم كمدرب عام 1990) البالغ من العمر 74 عاما والمنهك بسبب مشكلاته الصحية "سأغادر المنزل للمرة الأولى منذ فترة طويلة".

وسيلبي "القيصر" الذي تشوهت صورته في السنوات الأخيرة بسبب الاشتباه بشراء أصوات خلال التصويت على تنظيم مونديال ألمانيا 2006، دعوة الرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل-هاينتس رومينيغه لحضور المباراة.

وسيكون بكنباور، قائد بايرن السابق، الذي فاز معه بثلاث ألقاب في كأس الأبطال (التسمية السابقة لدوري أبطال أوروبا)، ضمن وفد النادي الذي يضم ثمانية أشخاص مسموح لهم بمشاهدة المباراة من المدرجات، إلى جانب الرئيس السابق للنادي أولي هونيس، الذي كان أيضا زميله في فريق سبعينيات القرن الماضي.

وسيكون على بكنباور كما جميع الحضور الإلتزام بالتعليمات الطبية لجهة استخدام الكمامات الواقية واعتماد مبدأ التباعد الاجتماعي في الجلوس على بعد عدة مقاعد من رفاقه، وهو ما يبدو أنه يستمتع به "سأكون قادرا على التركيز على المباراة والاستمتاع بها، وإلا فإنني دائما ما أسأل +فرانتس، ما رأيك في هذه الحركة؟+. لكنني بالتأكيد أفضل مشاهدة كرة القدم دون الحاجة إلى التحدث طوال الوقت".

© 2020 AFP