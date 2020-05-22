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تحطم طائرة ركاب باكستانية تقل أكثر من 100 شخص في كراتشي

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طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية الدولية (PIA) في إسلام آباد عام 2016.
طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية الدولية (PIA) في إسلام آباد عام 2016. © أ ف ب / أرشيف
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : فؤاد أحمد

قال متحدث باسم شركة الخطوط الباكستانية، إن طائرة ركاب باكستانية على متنها 107 أشخاص، تحطمت الجمعة، قرب منطقة سكنية بمدينة كراتشي.

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تحطمت طائرة باكستانية على متنها 107 أشخاص، الجمعة، قرب منطقة سكنية بمدينة كراتشي، حسبما قال متحدث باسم شركة الخطوط الباكستانية.

وقالت سلطة الطيران المدني في باكستان إن الطائرة تحطمت أثناء هبوطها قرب مطار كراتشي، جنوبي البلاد.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن الطائرة كانت قادمة من مدينة لاهور الباكستانية، وأنها سقطت فوق منطقة سكنية وسببت أضرارا بالغة.

فرانس24

 

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