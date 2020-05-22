تحطم طائرة ركاب باكستانية تقل أكثر من 100 شخص في كراتشي

طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية الدولية (PIA) في إسلام آباد عام 2016. © أ ف ب / أرشيف

قال متحدث باسم شركة الخطوط الباكستانية، إن طائرة ركاب باكستانية على متنها 107 أشخاص، تحطمت الجمعة، قرب منطقة سكنية بمدينة كراتشي.