ديوكوفيتش سينظم دورة كرة مضرب في دول البلقان

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الصربي نوفاك ديوكوفيتش عند فوزه ببطولة دبي في 29 شباط/فبراير 2020

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بلغراد (أ ف ب)

أعلن الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أولا عالميا أنه سينظم دورة كرة مضرب خلال منتصف حزيران/يونيو المقبل في عدد من دول البلقان، في ظل استمرار تعليق المنافسات الرسمية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلن متحدث باسم ديوكوفيتش في بيان أن دورة "أدريا تور" ستقام بين 13 حزيران/يونيو والخامس من تموز/يوليو في صربيا، كرواتيا، مونتينيغرو والبوسنة والهرسك.

وسيشارك في الدورة الى جانب "نولي" الذي احتفل الجمعة بعيده الثالث والثلاثين، كل من النمسوي دومينيك تييم المصنف ثالثا والبلغاري غريغور ديميتروف المصنف 19.

وأضاف البيان أن الأموال التي سيتم جمعها في هذه الدورة التي تنطلق من العاصمة الصربية بلغراد ستُخصّص لمنظمات خيرية مختلفة.

وذكر المنظمون أنهم لم يقرروا بعد ما إذا كانت الدورة ستقام بحضور جماهيري او ستكتفي فقط بالبث التلفزيوني.

ولم تتأثر الدول المضيفة للدورة كغيرها بشكل كبير بجائحة "كوفيد-19"، حيث سجلت ما يقارب 20 ألف إصابة و650 حالة وفاة معلنة في منطقة تضم قرابة 22 مليون نسمة.

وأعلنت الهيئات المشرفة على كرة المضرب الاسبوع الماضي أن منافسات رابطتي المحترفين والمحترفات المعلقة منذ منصف آذار/مارس الفائت ستبقى على هذا النحو حتى نهاية تموز/يوليو على أقرب تقدير.

© 2020 AFP