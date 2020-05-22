روسيا تؤكد التزامها بـ"الأجواء المفتوحة" رغم انسحاب واشنطن

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الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه قرار الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة في واشنطن بتاريخ 21 أيار/مايو 2020

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موسكو (أ ف ب)

أكّد نائب وزير الخارجية الروسي ألكساندر غروشكو الجمعة أن بلاده ستبقى ملتزمة اتفاقية "الأجواء المفتوحة" طالما أنها سارية المفعول، رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن واشنطن تنوي الانسحاب منها.

وقال غروشكو لوكالة "ريا نوفوستي" الإخبارية "نحتاج إلى اتّباع نهج براغماتي. طالما أن المعاهدة سارية المفعول، ننوي الالتزام بشكل كامل بمجيع الحقوق والالتزامات المرتبطة بنا في هذه الاتفاقية".

وأعلن ترامب الخميس أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاقية المبرمة مع روسيا و32 دولة أخرى، والتي تحوّلت إلى ثالث معاهدة ضبط تسلّح يتخلى الرئيس الأميركي عنها منذ وصوله إلى السلطة.

وقال ترامب للصحافيين إن "روسيا لم تلتزم بالمعاهدة"، مضيفا "سننسحب إلى أن يلتزموا".

وتسمح المعاهدة لجيش دولة منضوية فيها بتنفيذ عدد محدد من رحلات الاستطلاع غير المسلحة كل سنة فوق دولة أخرى مع إبلاغها بالأمر قبل وقت قصير من الجولة.

وتهدف الاتفاقية لتعزيز التفاهم المتبادل والثقة بين الدول الموقعة.

ودخلت المعاهدة حيّز التنفيذ عام 2002 وتعد أداة مهمّة في ضبط التسلّح على صعيد العالم.

وقال غروشكو إن روسيا "تتصرّف على أساس أن جميع الدول الأخرى ستتصرف بذات الطريقة (...) وتتّخذ نهجا واعيا تجاه التزامات الأطراف بهذه الاتفاقية".

وحذّر الدبلوماسي الروسي الخميس من أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية سيضر بأمن أوروبا ومصالح حلفاء واشنطن.

بدوره، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الولايات المتحدة الخميس إلى "إعادة النظر" في قرارها. وقال ماس "أشعر بالأسف العميق على الإعلان"، مضيفا "سنعمل مع شركائنا لحض الولايات المتحدة على (إعادة) النظر في قرارها".

وأضاف أن ألمانيا وفرنسا وبولندا وبريطانيا أوضحت مرارا لواشنطن أن وجود صعوبات من الجانب الروسي "لا يبرر" الانسحاب من الاتفاقية.

وقال إن المعاهدة "تساهم في الأمن والسلم في النصف الشمالي من الكرة الأرضية برمّته" وهو أمر "سيضعفه" انسحاب واشنطن، بينما حضّ موسكو على "العودة إلى تطبيقها بالكامل".

وأفاد دبلوماسي فرانس برس أن مندوبي حلف شمال الأطلسي سيعقدون اجتماعا عاجلا الجمعة لمناقشة التطور.

© 2020 AFP