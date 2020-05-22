فرنسا تشهد تراجعا ملحوظا في أعداد المصابين بمرض كوفيد-19 الموجودين بأقسام الإنعاش

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية الجمعة عن تراجع أعداد المصابين بمرض كوفيد-19 في أقسام الإنعاش بالبلاد، بمعدل 44 حالة عن يوم أمس الخميس. ولم تصرح السلطات الصحية الجمعة عن الحصيلة اليومية للوفيات مرجئة تحديثها إلى بداية الأسبوع المقبل.

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تواصل الجمعة تراجع عدد المصابين بكوفيد-19 في أقسام الإنعاش في فرنسا، إذ بلغ عددهم 1701 بانخفاض قدره 44 مريضا خلال 24 ساعة، وفق ما أفادت الإدارة العامة للصحة. لكن الإدارة لم تدل بحصيلة محدثة للوفيات الناتجة من فيروس كورونا المستجد.

ومنذ 9 نيسان/أبريل، يشهد عدد المرضى في أقسام الإنعاش تراجعا بعد أن بلغ ذروته بـ7148 مصابا، وهذا مؤشر مهم لقياس الضغط على النظام الصحي. ووفق بيان الإدارة العامة للصحة، لا يزال 17383 مريضا الجمعة في المستشفيات.

وعلى غير العادة، لم يشمل البيان الحصيلة اليومية للوفيات. وقالت الإدارة إن "المعطيات حول الوفيات سيتم تحديثها الاثنين 25 أيار/مايو". ووفق آخر حصيلة نشرت الخميس في فرنسا، بلغ إجمالي الوفيات 28215، بينها 17870 في المستشفيات و10345 في دور المسنين ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الأخرى.

فرانس24/ أ ف ب

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