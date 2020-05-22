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قلق ومخاوف في العالم العربي من انتشار فيروس كورونا مع اقتراب عيد الفطر

قلق ومخاوف في الدول العربية من فيروس كورونا مع اقتراب عيد الفطر © صورة ملتقطة من الشاشة.

تتصاعد المخاوف ويزداد القلق في عدد كبير من الدول العربية من انتشار واسع لفيروس كورونا مع اقتراب عيد الفطر. ومواجهة لهذه المخاوف أعلنت بعض البلاد العربية تدابير احترازية مشددة للحيلولة دون تفاقم الأوضاع الصحية. ففي الجزائر أصبح ارتداء الكمامات إلزاميا في جميع أنحاء البلاد مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي. وفي مصر، التي تشهد تزايدا مقلقا في الآونة الأخيرة لعدد الإصابات، فرضت السلطات حجرا صحيا تاما في أيام العيد. ويخشى المراقبون تدهورا للوضع في هذه الفترة التي تتميز بالتسوق والزيارات العائلية المكثفة.