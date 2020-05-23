إيران تعلن تخفيفا جديدا لتدابير احتواء كوفيد-19

عطار كناري الرئاسة الإيرانية/ا ف ب

الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع للحكومة في طهران وفق صورة وزعتها الرئاسة الإيرانية في 23 أيار/مايو 2020

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طهران (أ ف ب)

أعلنت السلطات الإيرانية السبت تخفيفا جديدا للتدابير المتخذة لاحتواء كوفيد-19، وأكدت سيطرتها على الوباء في نحو ثلث محافظات البلاد.

وقال الرئيس حسن روحاني خلال خطاب متلفز إن 10 من بين 31 محافظة في إيران صارت في "مرحلة الاحتواء" لفيروس كورونا المستجد، من دون أن يسميها.

وأعلنت إيران تسجيل أولى الإصابات بالفيروس في شباط/فبراير، وهي أكثر دول الشرق الأوسط تضررا منه.

وبدأت الجمهورية الإسلامية منذ نيسان/أبريل خطة لاستئناف النشاط الطبيعي تدريجا.

ووفقا لروحاني، سيعود جميع الموظفين الذين يعملون من المنزل إلى أماكن عملهم اعتبارا من 30 أيار/مايو.

وأعلن الرئيس أيضا إعادة فتح المتاحف والمواقع التاريخية اعتبارا من الثلاثاء.

كما أكد أن السلطات تدرس إعادة فتح المزارات الدينية المغلقة منذ شهرين، اعتبارا من الثلاثاء أيضا (أي عقب عطلة عيد الفطر يومي الأحد والإثنين).

واغلقت المزارات الدينية الكبرى أبوابها يوم 16 آذار/مارس، ومن بينها العتبة الرضوية في مشهد (شمال شرق) والعتبة الفاطمية في قم (وسط) ومرقد الشاه عبد العظيم الحسني في طهران وكذلك مسجد جمكران قرب قم.

ولن تفتح هذه المواقع في مرحلة أولى سوى لست ساعات يوميا وباتباع بروتوكولات صحية صارمة.

وفق المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، بلغت الحصيلة الإجمالية لوباء كوفيد-19 في إيران 7359 وفاة عقب تسجيل 59 وفاة جديدة بين الجمعة والسبت.

وأضاف جهانبور خلال مؤتمره الصحافي اليومي أن 10 محافظات لم تسجل وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين لم تسجل 6 أخرى سوى وفاة واحدة.

ويشكك عدة خبراء ومسؤولون صحيون داخل البلاد وخارجها في صحة الأرقام الرسمية.

ووفق المتحدث باسم وزارة الصحة، تم رصد 1869 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 133521 إصابة منذ ظهور الوباء.

© 2020 AFP