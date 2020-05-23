الدوري الأميركي للمحترفين: محادثات "تمهيدية" لاستئناف البطولة في فلوريدا

جيناه مون غيتي/ا ف ب/ارشيف

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لوس انجليس (أ ف ب)

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين السبت أنها تجري محادثات "تمهيدية" مع شركة والت ديزني، حول استئناف بطولة دوري المحترفين في أواخر تموز/يوليو المقبل في احد منتجعاتها في فلوريدا.

وأكد متحدث باسم الرابطة مايك باس تقارير سابقة تفيد بأن الرابطة تجري محادثات مع مسؤولي ديزني حول استئناف موسم 2019-2020، المعلق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في أورلاندو بولاية فلوريدا.

وقال باس "تشارك الرابطة، بالتعاون مع رابطة لاعبي كرة السلة المحترفين، في محادثات تمهيدية مع شركة والت ديزني حول إعادة اطلاق موسم الدوري الأميركي للمحترفين في أواخر تموز/يوليو في مجمع "إي اس بي أن" الرياضي في فلوريدا والتابع لديزني كموقع واحد تقام فيه المباريات، والتمارين والإقامة".

وتبلغ مساحة المجمع 220 هكتارا (2,2 كلم مربع)، ويضم ثلاث غرف للاجتماعات وغرفا فندقية تكفي لاستيعاب مختلف الوفود، ما يحد من التواصل مع العالم الخارجي.

ومن المتوقع أن يعلن مفوض الرابطة آدم سيلفر مصير الموسم بحلول مطلع حزيران/يونيو. لكن هذا الإعلان يؤكد الاتجاه الذي اثاره في الأيام الأخيرة موقع "أثلتيك" على وجه الخصوص، والذي أفاد بأن مقر المنتجع الترفيهي "والت ديزني وورلد" في أورلاندو يكتسب زخما متزايدا ليكون الموقع المفضل لإقامة الفرق ويتقدم على خيار لاس فيغاس.

وأضاف باس "لا تزال الأولوية لدينا هي صحة وسلامة جميع المعنيين، ونحن نعمل مع خبراء الصحة العامة والمسؤولين الحكوميين على وضع مجموعة شاملة من الارشادات لضمان وضع البروتوكولات والحماية الطبية المناسبة".

وعلّقت مباريات الـ "ان بي ايه" اعتبارا من 11 آذار/مارس الفائت بعد إصابة الفرنسي رودي غوبير لاعب يوتا جاز بـ"كوفيد-19"، وذلك قبل حوالى أسبوعين من موعد انطلاق الأدوار الاقصائية "بلاي أوف".

لا يزال هناك الكثير من القضايا لحلها قبل استئناف الموسم، بما في ذلك ما إذا كان سيتم مواصلة لعب الموسم العادي، أو الذهاب مباشرة للأدوار الاقصائية.

وذكرت شبكة "إي أس بي أن" الجمعة أن مجلس الرابطة سيعقد اجتماعا افتراضيا الجمعة المقبل ومن المتوقع أن يصدر عنه توجيهات اضافية تتعلق باللاعبين والمدربين في خطة استئناف الموسم.

وأشارت إلى أن التوجيهات ستشمل تحديد الموعد الذي يمكن للأندية فيه توسيع التدريبات الفردية التي سبق لبعضها ان استأنفتها، وضم المزيد من اللاعبين وخوض تدريبات جماعية.

ونقلت الشبكة عن مصادر لم تسمها أن العديد من مالكي الأندية والمسؤولين يتوقعون أن يعلن مفوض الدوري آدم سيلفر في حزيران/يونيو استئناف الدوري في موعد قد يكون "قبل نهاية تموز/يوليو".

وتشمل خطة العودة المحتملة كيفية إعادة اللاعبين الذين غادروا المدن حيث مقرات أنديتهم، بما في ذلك أولئك الذين عادوا إلى بلادهم أسوة بنجم دالاس مافريكس السلوفيني لوكا دونتشيتش.

كما ستطلب الرابطة تكثيف التمارين الفردية وإقامة معسكرات تدريبية تمهيدا للعودة الى الملاعب.

ووفقا للشبكة يجب على اللاعبين الخضوع للحجر الطبي لأسبوعين ثم التدريب بشكل فردي لمدة أسبوع إلى أسبوعين في مرافق فريقهم، قبل الذهاب إلى معسكر تدريبي جماعي لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

© 2020 AFP