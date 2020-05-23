بطولة اسبانيا: سيتيين يبدي رغبته بعودة نيمار الى برشلونة

إعلان اقرأ المزيد

مدريد (أ ف ب)

أبدى المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم كيكي سيتيين رغبته في الإشراف على تدريب النجم البرازيلي نيمار، مؤكدا أنه سيكون "سعيدا" في حال قرر الأخير العودة الى ناديه السابق من باريس سان جرمان الفرنسي.

وتردد على نطاق واسع في صيف 2019 ان برشلونة حاول إعادة نيمار الى صفوفه، بعد عامين من انتقاله الى النادي الفرنسي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو. لكن النادي الكاتالوني المتوج بطلا لإسبانيا في الموسمين الماضيين، لم يتوصل الى اتفاق نهائي مع بطل فرنسا.

ولا تزال التقارير تلمح الى امكانية سعي برشلونة مجددا هذا الصيف لضم البرازيلي البالغ من العمر 28 عاما، على رغم توقع أن تكون أي مفاوضات بشأن ذلك أصعب، بسبب التداعيات المالية التي خلفتها جائحة "كوفيد-19" على الأندية. كما أشارت التقارير الى ان برشلونة قد يعرض في إطار هذا المفاوضات، التخلي عن لاعبين لصالح سان جرمان، إضافة الى البدل المالي.

وتطرق سيتيين الى نيمار في حديث الى قناة "بي ان سبورت" القطرية الجمعة، موضحا ردا على سؤال بشأنه "أرغب في أن أدربه يوما ما. نتحدث عن (لاعب يتمتع بـ) مستوى استثنائي. لحسن الحظ أنني حققتُ أحد أحلامي وهو تدريب (الأرجنتيني ليونيل) ميسي ولكنني سأكون سعيدا في حال أتى نيمار".

وشكل نيمار ثلاثيا ضاربا في هجوم الفريق الكاتالوني مع ميسي والنجم الأوروغوياني لويس سواريز، في الفترة التي أمضاها في ملعب كامب نو بين عامي 2013 و2017، وحقق خلالها ألقاب عدة منها ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا 2015.

وتحدث سيتيين أيضا عن سواريز الذي يبدو مستقبله مبهما مع النادي الكاتالوني، إذ لم يخض أي مباراة منذ خضوعه لجراحة في ركبته اليمنى في كانون الثاني/يناير الفائت، أعلن النادي على إثرها غيابه لأربعة أشهر.

ومع أن سواريز أفاد في الفترة الراهنة من توقف منافسات الدوري بسبب فيروس كورونا المستجد منذ منتصف آذار/مارس الماضي، أكد سيتيين انه لم يستعد لياقته الكاملة بعد.

وردا على سؤال عما إذا كان الدولي الاوروغوياني جاهزا بدنيا بشكل كامل، قال سيتيين "كلا، لا أعتقد أنه في حال جيدة. لقد تدرب مع المجموعة، ولكننا لاحظنا أنه يفتقد للثقة قليلا".

وتابع "لقد خضع لجراحة، وبعد شهرين يمكنني القول إنه لا زال يتعافى. ولكن من الواضح أنه سيكون (جاهزا) قريبا. لا أعرف ما إذا بعد أسبوعين او ثلاثة أو أربعة أسابيع".

وأجازت الحكومة الإسبانية بعد ظهر السبت عودة منافسات الليغا اعتبارا من الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من حزيران/يونيو، بعد تعليقها لأكثر من شهرين بسبب كوفيد-19.

واستأنفت أندية الليغا مطلع الأسبوع الحالي، التمارين الجماعية بمجموعات صغيرة في ظل إجراءات صحية صارمة، تحضيرا لاحتمال استكمال الموسم. وسبق لرئيس رابطة الدوري خافيير تيباس أن أعرب عن أمله في معاودة المنافسات من دون جمهور اعتبارا من 12 حزيران/يونيو.

ويتصدر برشلونة ترتيب البطولة بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد.

© 2020 AFP