تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في قطاع غزة

محمود الهمص ا ف ب/ارشيف

كمامة عند مدخل أحد المحال في غزة في 22 أيار/مايو 2020

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة السبت تسجيل أول وفاة لمصابة بفيروس كورونا، هي سيدة في 77 من عمرها تقطن في محافظة خان يونس. وفي الأيام الأخيرة أدت عودة مئات من سكان غزة إلى القطاع المحاصر من قبل إسرائيل إلى رفع عدد الإصابات بكوفيد-19 بأكثر من الضعف، ما عزز المخاوف من تفشي الفيروس على نطاق واسع.

إعلان اقرأ المزيد

سجلت السلطات الفلسطينية في قطاع غزة السبت أول وفاة لمصابة بفيروس كورونا، في وقت يشهد القطاع المكتظ والخاضع لحصار إسرائيلي منذ 2007 ارتفاعا في عدد الإصابات.

وجاء في بيان للوزارة إنّ "فضيلة محمد أبو ريدة (77 عاماً) من محافظة خان يونس توفيت في مستشفى العزل بمعبر رفح (جنوب) جراء إصابتها" بالفيروس.

وفي الأيام الأخيرة أدت عودة مئات من سكان غزة إلى القطاع المحاصر إلى رفع عدد الإصابات بكوفيد-19 بأكثر من الضعف، ما عزز المخاوف من تفشي الفيروس على نطاق واسع.

وقال وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش في مؤتمر صحافي "تأكدت مخالطة هؤلاء المصابين للعشرات من العائدين (عبر معبر رفح الحدودي مع مصر) خلال عودتهم إلى القطاع وفي مراكز الحجر الصحي".

وأضاف أنه "يجري التحقق من مخالطتهم لأشخاص من خارج مركز الحجر الصحي".

إعادة فتح المقاهي والمطاعم

وكانت سلطات حماس خففت من الإجراءات الوقائية التي فرضتها منذ آذار/مارس، إذ سمحت قبل أسبوعين بفتح المقاهي والمطاعم مع إلزام روادها بإجراءات التباعد الاجتماعي.

من جهته، قال نائب رئيس حماس في القطاع خليل الحية في المؤتمر الصحافي نفسه "ناقشنا فرض حالة حظر التجوال في القطاع ضمن إجراءات الوقاية"، مضيفا "تقرر إغلاق كافة المعابر للأفراد ابتداء من السبت وحتى نهاية حزيران/يونيو".

وحذّرت الأمم المتحدة بأن تفشي فيروس كورونا المستجد في القطاع ستكون له آثار كارثية، بالنظر إلى الحصار المشدد الذي تفرضه إسرائيل وضعف النظام الصحي.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك