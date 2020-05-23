رالي دكار: مشاركة محتملة للوب في 2021 على متن تويوتا (تقارير)

فاليري هاتش ا ف ب/ارشيف

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بروكسل (أ ف ب)

ذكرت وسائل إعلام بلجيكية السبت أن الفرنسي سيباستيان لوب قد يعود في العام المقبل للمشاركة في سباق رالي دكار الصحراوي، وذلك على متن سيارة تويوتا خاصة مع فريق "أوفردرايف" البلجيكي.

وقال رئيس الفريق البلجيكي جان مارك فورتان لصحيفة "لو سوار"، "قبل بضعة أسابيع، شارك سيباستيان في اختبار إحدى سيارات الـ+تي 3+، تلك العربات الصغيرة التي ظهرت في دكار 2020".

وبحسب فورتان، أعرب "سيب (لوب) عن رغبته في المنافسة مرة أخرى في دكار على +نموذج أولي+ قادر على الفوز"، مضيفا "لمست لديه حافزا فعليا بالمشاركة في هذا الرالي الصحراوي الذي أفلت منه حتى الآن".

وأشار الى ان لوب "ألهمه" فوز السائق الإسباني المخضرم كارلوس ساينز (56 عاما) في النسخة الأخيرة من الرالي، والتي أقيمت مطلع العام الحالي في السعودية للمرة الأولى.

ويعد لوب (46 عاما) من أبرز السائقين في تاريخ الراليات، ويحمل الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولة العالم (تسع مرات على التوالي بين 2005 و2012). كما شارك في أربع نسخ من دكار، أبرز سباقات الراليات الصحرواية، على متن بيجو بين 2016 و2019، وكانت أفضل نتيجة له الحلول ثانيا عام 2017.

وقال لوب في تصريحات صحافية "مع الخبرة المكتسبة في أربع نسخ سابقة، يمكن المنافسة على المركز الأول خلف عجلة قيادة سيارة تنافسية".

ويمتد عقد لوب مع فريق هيونداي حتى نهاية الموسم الحالي لبطولة العالم للراليات.

ومن المقرر إقامة النسخة المقبلة لرالي دكار في كانون الثاني/يناير 2021 في المملكة العربية السعودية. وعلى رغم الأزمة التي سببها وباء "كوفيد-19"، قال المنظمون في نهاية نيسان/أبريل الماضي إنهم "متفائلون بشأن إقامة الحدث".

© 2020 AFP