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فيروس كورونا: المناطق "ج" بالضفة الغربية تستقبل عيد الفطر دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس24

تستقبل قرى ومخيمات اللاجئين الواقعة فيما يعرف باسم المناطق "ج" بالضفة الغربية عيد الفطر بشكل طبيعي، حيث يرفض سكان هذه المنطقة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبقاء أطول وقت ممكن في المنزل والبعد عن التجمعات. وعلى الرغم من قرارات الحكومة الفلسطينية الرامية إلى إغلاق جميع المحال التجارية والمرافق العامة باستثناء الصيدليات والمخابز أثناء عطلة عيد الفطر إلا أن سكان تلك المناطق يمارسون حياتهم بشكل طبيعي دون قيود فيروس كورونا.