فيروس كورونا: فرنسا تعيد فتح دور عبادتها مع إلزام الزائرين باتباع الإجراءات الوقائية

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أعادت فرنسا السبت فتح أبواب دور العبادة لاستئناف المراسم الدينية التي حظرتها السلطات منذ نحو شهرين ضمن إجراءات الحجر الصحي منعا لتفشي فيروس كورونا. ونشرت السلطات الفرنسية السبت مرسوما يفرض على المسؤولين عن إدارة الأماكن الدينية التأكد من اتباع الزائرين الذين تتجاوز أعمارهم الـ11 عاما لقواعد الوقاية مثل ارتداء الكمامات الطبية والحرص على عدم الاكتظاظ.

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نشرت السلطات الفرنسية السبت مرسوما يفيد باستئناف المراسم الدينية التي منعت بسبب انتشار فيروس كورونا اعتبارا من اليوم نفسه، مع مراعاة قواعد الوقاية من المرض مثل تطهير اليدين ووضع قناع واق.

ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بعد قرار مجلس الدولة أعلى هيئة إدارية في فرنسا، الذي أمر في 18 مايو/ أيار الحكومة برفع الحظر "العام والمطلق" للتجمعات في أماكن العبادة في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا.

"مساس بحرية العبادة"

وكان مجلس الدولة رأى أن هذا الحظر "يشكل مساسا خطيرا وغير قانوني" بحرية العبادة.

ويفرض المرسوم الذي نشر السبت على المسؤولين عن إدارة الأماكن الدينية ومنظمي المراسم، التأكد من أن الموجودين يحترمون التباعد المادي ويرتدون أقنعة واقية ويطهرون أيديهم. وعند مدخل المكان، ينبغي أن يقوم شخص بتنظيم تدفق القادمين لتجنب أي اكتظاظ.

إعادة إغلاق دور العبادة في حال عدم احترام قواعد الوقاية

وينص المرسوم على تطبيق هذه الإجراءات على "كل شخص يتجاوز عمره ال11 عاما"، موضحا أن أماكن العبادة التي لا تحترم هذه القواعد سيتم إغلاقها من قبل السلطات.

وكان أعلن عن استئناف المراسم بحضور جمهور في الثاني من يونيو/حزيران. لكن الأسقفية الكاثوليكية مارست ضغوطا في الأسابيع الأخيرة لتطبيق ذلك في عيد العنصرة الأحد 31 مايو/أيار.

كما يحتفل المسلمون بأول أيام عيد الفطر الأحد، كما أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. ويحتفل المسلمون بالعيد بصلوات جماعية في الصباح.

فرانس24/ أ ف ب

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