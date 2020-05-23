كنيسة القيامة في القدس تعيد فتح أبوابها الأحد

أحمد غرابلي ا ف ب

مصل يقف أمام أبواب كنيسة القيامة في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، والمغلقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في 4 نيسان/أبريل 2020

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القدس (أ ف ب)

تعيد كنيسة القيامة في القدس فتح أبوابها الاحد بعد إغلاقها لشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن المسؤولون المسيحيون عنها السبت.

وقالت السلطات الدينية التي تدير الكنيسة على موقعها الالكتروني "لاسباب أمنية وبهدف تجنب خطر تفشي كوفيد-19 مجددا، فإن عدد (الزوار) لن يتجاوز في مرحلة أولى خمسين شخصا وسيسمح فقط بدخول الكاتدرائية لمن لا يعانون حرارة أو أعراض إصابة (بالفيروس) ولمن يضعون كمامات مناسبة".

واضافت "سيكون ضروريا أيضا التزام مسافة لا تقل عن مترين بين شخص وآخر مع تفادي أي عمل ينطوي على اتصال جسدي مثل ملامسة أو تقبيل الحجارة والايقونات والثياب والعاملين في الكاتدرائية".

واغلقت كنيسة القيامة في 25 آذار/مارس قبيل عيد الفصح في إطار اجراءات غير مسبوقة للحد من انتشار وباء كوفيد-19 في اسرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة.

واحصت اسرائيل إصابة اكثر من 16 ألفا و600 شخص بالفيروس ووفاة 279 شخصا، فيما احصت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة 368 إصابة وحالتي وفاة.

وتضم كنيسة القيامة القبر المقدس، أي مكان دفن المسيح بحسب المعتقدات المسيحية، وتقع في المدينة القديمة في القدس الشرقية التي احتلّتها إسرائيل في العام 1967 وضمتها لاحقا.

وبعد تباطؤ انتشار الفيروس، خففت السلطات الاسرائيلية من تدابير الاغلاق، واجازت لدور العبادة إعادة فتح ابوابها الاربعاء على ألا يسمح لأكثر من خمسين شخصا بدخولها.

من جهتها، اعلنت دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس الثلاثاء أن باحات المسجد الاقصى ستفتح مجددا أمام المصلين بعد عيد الفطر الذي يبدأ الاحد.

© 2020 AFP