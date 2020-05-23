كوفيد-19: تراجع ملحوظ لعدد المصابين بأقسام الإنعاش في فرنسا لليوم الثاني على التوالي

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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية السبت عن تراجع أعداد المصابين بمرض كوفيد-19 ذوي الحالات الخطرة في أقسام الإنعاش بالبلاد لليوم الثاني على التوالي، بنحو 36 حالة مقارنة بيوم أمس الجمعة. وبذلك تبلغ الحصيلة الإجمالية لعدد المرضى في أقسام الإنعاش 1665 حالة على كامل التراب الفرنسي.

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تواصل السبت تراجع عدد المصابين بكوفيد-19 في أقسام الإنعاش في فرنسا، إذ بلغ عددهم 1665 بانخفاض قدره 36 مريضا خلال 24 ساعة، وفق ما أفادت الإدارة العامة للصحة.

ومنذ 9 نيسان/أبريل، يشهد عدد المرضى في أقسام الإنعاش تراجعا بعد أن بلغ ذروته بـ7148 مصابا، وهذا مؤشر مهم لقياس الضغط على النظام الصحي. ووفق بيان الإدارة العامة للصحة، لا يزال 17178 مريضا الجمعة في المستشفيات.

ووفق آخر حصيلة نشرت الخميس في فرنسا، بلغ إجمالي الوفيات 28215، بينها 17870 في المستشفيات و10345 في دور المسنين ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الأخرى.

فرانس24/ أ ف ب

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