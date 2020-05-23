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مسلمو العالم يحتفلون الأحد بعيد فطر استثنائي بلا صلاة ولا زيارات منعا لتفشي فيروس كورونا

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24

أعلنت كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر والأردن ومصر وتونس والفلبين وإندونسيا وتركيا وماليزيا وغيرها من البلدان العربية والإسلامية أن السبت المتمم لشهر رمضان ليكن بذلك الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك عقب تعزر رؤية الهلال. كما يحتفل مسلمو فرنسا والسويد وإيطاليا وإسبانيا الأحد بأول أيام عيد الفطر الذي يأتي هذا العام وسط ظروف استشنائية بسبب تفشي فيروس كورونا. وألقت جائحة كوفيد-19 بظلالها على طقوس عيد الفطر في العديد من الدول الإسلامية حيث أغلقت السلطات المساجد وحثت المسلمين على عدم تبادل الزيارات العائلية أثناء فترة عيد الفطر منعا لتفشي الجائحة.