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97 قتيلا وناجيان إثنان إثر تحطم طائرة إيرباص فوق مدينة كراتشي الباكستانية

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رجل إطفاء بالقرب من طائرة شركة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية التي تحطمت في منطقة سكنية في كراتشي، 22 مايو/ أيار 2020
رجل إطفاء بالقرب من طائرة شركة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية التي تحطمت في منطقة سكنية في كراتشي، 22 مايو/ أيار 2020 © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : خالد ولد قاسي

ارتفعت السبت حصيلة ضحايا تحطم طائرة ركاب إيرباص ايه-320 فوق حي سكني في كراتشي كبرى مدن جنوب باكستان، إلى 97 قتيلا حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات، مشيرة إلى وجود ناجيين إثنين. كما صرحت السلطات أن عمليات الإتقاذ انتهت صباح السبت. وأعرب رئيس الوزراء عمران خان عبر تويتر عن "صدمته وحزنه".

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أعلنت السلطات الباكستانية السبت ارتفاع حصيلة ضحايا طائرة الركاب إيرباص ايه-320 التي تحطمت الجمعة بالقرب من حي سكني في كراتشي كبرى مدن جنوب باكستان، إلى 97 قتيلا كما أشارت إلى نجاة شخصين.

وقالت وزارة الصحة في إقليم السند وعاصمته كراتشي، إن جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها مشمولون في هذه الحصيلة الجديدة. ونبهت إلى أن عمليات الإنقاذ انتهت صباح السبت.

وأعرب رئيس الوزراء عمران خان عن "صدمته وحزنه"، موجّها عبر تويتر "تعازيه لعائلات الضحايا".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من جهته، إنه يصلي "للذين ماتوا أو أصيبوا، ولعائلاتهم". أضاف أن الولايات المتحدة "تقف إلى جانب باكستان خلال هذه الفترة العصيبة".

فرانس24/ أ ف ب 

   

                  

   

                  

   

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