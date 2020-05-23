هيئة قضائية في أوروبا تطالب بمحاكمة مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" العائدين إلى أوطانهم

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رجال يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" يجلسون أرضا بحراسة قوات "سوريا الديموقراطية" بعد خروجهم من الباغوز في شرق سوريا في السادس من آذار/مارس 2019.

أصدرت الهيئة الأوروبية المسؤولة عن تنسيق المتابعات القضائية والأحكام "يوروجاست" تقريرا السبت دعت فيه إلى محاكمة الجهاديين المنتمين لتنظيم "الدولة الإسلامية" بتهمة ارتكاب جرائم حرب حال عودتهم لبلدانهم الأصلية. ولا يحاكم هؤلاء الجهاديون حاليا إلا بتهم الإرهاب وبموجب القوانين الوطنية فقط. وقالت الهيئة في التقرير إن تنظيم "الدولة الإسلامية" ينبغي أن يُعتبر وفق القانون الدولي الإنساني بمثابة "طرف في نزاع مسلح غير دولي في العراق وسوريا".

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دعت الهيئة الأوروبية المسؤولة عن تنسيق المتابعات القضائية والأحكام "يوروجاست" في تقرير أصدرته السبت بالمشاركة مع "جينوسايد نيتوورك"، وهي هيئة أنشأها الاتحاد الأوروبي بهدف تأمين التعاون بين المحققين الوطنيين والملاحقات بجرم الإبادة أو بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، دعت إلى ملاحقة الجهاديين العائدين إلى بلادهم والذين قاتلوا في صفوف "تنظيم الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا، على المستوى الدولي بجرائم حرب.

والكثير من هؤلاء المقاتلين لا يواجهون حاليا سوى اتهامات بحكم القوانين الوطنية حول الإرهاب، وفق ما جاء في تقرير صادر عن الهيئة و"جينوسايد نيتوورك" وهي هيئة أنشأها الاتحاد الأوروبي بهدف تأمين التعاون بين المحققين الوطنيين والملاحقات بجرم الإبادة أو بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأوضحت "يوروجاست" ومقرها لاهاي في هولندا، أنه قد تُوجه إليهم اتهامات أكبر بموجب القوانين الدولية التي تُعنى بأسوأ الجرائم المرتكبة أثناء نزاع. وأشار التقرير إلى أن "تنظيم الدولة الإسلامية" ينبغي أن يُعتبر وفق القانون الدولي الإنساني بمثابة "طرف في نزاع مسلح غير دولي في العراق وسوريا".

وكتبت "يوروجاست": "بالتالي، قد يُحمّل أعضاؤه والمقاتلون الإرهابيون الأجانب مسؤولية ارتكابهم جرائم حرب وجرائم دولية أساسية أخرى". وقالت إن نماذج "الاتهامات التراكمية" موجودة أصلا خصوصا في فرنسا وألمانيا.

وطالبت الهيئتان بأن تُقام مثل هذه الملاحقات على المستوى الدولي، ما يسمح بالمطالبة بأحكام مستفيضة. وأضافت "يوروجاست" أن الملاحقة بناء على جرائم دولية أساسية ليست محدودة بالزمن، ما سيعطي للمدعين إمكانية "العمل على هذه القضايا خلال العقود المقبلة".

فرانس24/ أ ف ب

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