بطولة ألمانيا: ثلاثية نظيفة لأوغسبورغ تزيد الضغط على شالكه

مارتن مايسنر تصوير مشترك/ا ف ب

كرة إدوارد لوفن لاعب أوغسبورغ من ركلة حرة مباشرة في طريقها الى مرمى شالكه، خلال مباراة الفريقين ضمن الدوري الألماني لكرة القدم، في 24 أيار/مايو 2020ز

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برلين (أ ف ب)

حقق أوغسبورغ فوزا كبيرا على شالكه بنتيجة 3-صفر الأحد ضمن المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، ليواصل المضيف بذلك تحقيق سلسلة نتائجه المتواضعة التي يرجح ان تزيد الضغط على مدربه ديفيد فاغنر.

ويواصل شالكه منافسات البوندسليغا التي عادت من دون جمهور الأسبوع الماضي إثر توقف لنحو شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، بالأداء المتواضع ذاته الذي قدمه في المراحل الأخيرة قبل تعليق المباريات في منتصف آذار/مارس.

وتلقى شالكه خسارته الثانية تواليا بعد سقوطه السبت الماضي برباعية نظيفة أمام مضيفه بوروسيا دورتموند في دربي إقليم الرور. وبذلك، فشل شالكه في تحقيق الفوز للمرحلة التاسعة تواليا في الدوري.

ويعود الفوز الأخير لشالكه الى 17 كانون الثاني/يناير الماضي، وكان على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-صفر في المرحلة الثامنة عشرة.

في المقابل، تذوق أوغسبورغ طعم الفوز للمرة الأولى بعد أربعة هزائم متتالية، كانت آخرها في المرحلة الماضية أمام ضيفه فولفسبورغ 1-2.

ويحتل شالكه المركز الثامن برصيد 37 نقطة، بينما تقدم أوغسبورغ الى المركز الثاني عشر مع 30 نقطة.

ودخل الأخير مباراة اليوم بعد سلسلة من خمس هزائم وتعادل واحد في آخر ست مراحل، لكنه تمكن من بسط إيقاعه ودك مرمى ماركوس شوبرت على مدى الشوطين.

ولم ينتظر الفريق الزائر طويلا لهز الشباك، وحقق ذلك في الدقيقة السادسة من خلال ركلة حرة رائعة نفذها لاعبه إدوارد لوفن من مسافة بعيدة، اخترقت الزاوية اليمنى العليا لمرمى الحارس شوبرت.

وهو الهدف الرابع من ركلة حرة مباشرة لصالح أوغسبورغ هذا الموسم، وهو الأفضل بين أندية الدرجة الألمانية الأولى، بحسب الموقع الالكتروني للبوندسليغا.

وكان الهدف المحاولة الأبرز للفريقين في شوط أول أضيفت رتابة إيقاعه الى هدوء المباراة المقامة من دون جمهور، ضمن سلسلة الاجراءات الوقائية المفروضة في ألمانيا لمعاودة المنافسات في ظل أزمة "كوفيد-19".

وبقي أوغسبورغ الأكثر تهديدا للمرمى في الشوط الثاني، وحاول تعزيز النتيجة مرارا منذ مطلعه، قبل ان يتمكن من ذلك في ربع الساعة الأخير، مسجلا هدفين من خطأين دفاعيين.

وأتى هدف تعزيز النتيجة عبر النيجيري نواه بازي الذي استغل خطأ دفاعيا من المضيف، وتقدم الى داخل المنطقة قبل ان يضع الكرة ببراعة داخل شباك مرمى شوبرت (76).

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، منح الفنزويلي سيرخيو كوردوفا فريقه الهدف الثالث، بعدما انتزع الكرة من المدافع منير مرجان عند منتصف الملعب تقريبا، قبل ان يتقدم الى داخل المنطقة ويتجاوز حارس المرمى، ويودع الكرة في شباكه.

وتستكمل المرحلة اليوم باستضافة ماينتس للايبزيغ، وكولن لفورتونا دوسلدورف.

© 2020 AFP