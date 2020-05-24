بطولة ألمانيا: لايبزيغ يستعرض مجددا على حساب ماينتس مع ثلاثية أخرى لفيرنر

مهاجم لايبزيغ تيمو فيرنر (يسار) يحتفل مع زميله النمسوي كونراد لايمر بعد التسجيل في مرمى ماينتس خلال لقاء الفريقين في الدوري الالماني لكرة القدم، ماينتس، غرب المانيا، في 24 ايار/مايو 2020

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برلين (أ ف ب)

أفاد لايبزيغ من تواضع مستوى مضيفه ماينتس لتحقيق فوزه الأول بعد العودة من توقف دام منذ اذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وجاء بنتيجة كبيرة 5-صفر الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني الذي يُستَكمل خلف أبواب موصدة.

وبعد أن بدأ العودة من حيث توقف الموسم بتعادل ثالث تواليا وكان على أرضه السبت الماضي مع فرايبورغ (1-1) ما تسبب بخسارته نقطتين ثمينتين لصراعه مع بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند على اللقب، ضرب لايبزيغ بقوة الأحد ضد ماينتس الذي سبق له أن مني ذهابا بنتيجة مذلة أمام فريق المدرب يوليان ناغيلسمان قوامها ثمانية نظيفة، بينها ثلاثية لتيمو فيرنر الذي كرر هذا الأمر اليوم أيضا.

ورفع لايبزيغ رصيده الى 54 نقطة واستعاد المركز الثالث من باير ليفركوزن (حسم السبت مواجهته القوية مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1)، بفارق 7 نقاط عن بايرن المتصدر (فاز السبت على اينتراخت فرانكفورت 5-2) و3 عن دورتموند الثاني (فاز على فولفسبورغ 2-صفر)، فيما تجمد رصيد ماينتس عند 27 في المركز الخامس عشر بفارق 4 نقاط عن منطقة الخطر.

وضرب لايبزيغ باكرا حيث افتتح التسجيل بعد 11 دقيقة عبر هدافه فيرنر الذي وصلته الكرة من الجهة اليمنى بعرضية من النمسوي كونراد لايمر، فتلقفها مباشرة لترتد من ظهر مدافع ماينتس الهولندي جيفري بروما وتخدع الحارس فلوريان مولر.

ولم ينتظر الضيوف طويلا لتعزيز التقدم بكرة رأسية للدنماركي يوسف بولسن إثر عرضية من الجهة اليمنى عبر النمسوي مارسيل سابيتسر (23).

وواصل لايبزيغ أفضليته المطلقة وحصل على فرص بالجملة لتأكيد فوزه الخامس في مواجهته الثامنة مع ماينتس (فاز الأخير مرة واحدة عام 2018 بثلاثية نظيفة)، واستثمر احداها في الدقيقة 37 إثر ارتباك داخل منطقة المضيف وصلت على إثره الكرة الى سابيتسر الذي سددها متقنة في الزاوية اليسرى العليا.

لكن اصابة لايمر عكرت فرحة لايبزيغ واضطر ناغيلسمان الى استبداله بالفرنسي نوردي موكييلي قبيل نهاية الشوط الأول الذي تميز بالاحتكاكات ما أسفر عن خمسة انذارات، بينها ثلاثة للضيوف الذين استهلوا الشوط الثاني بقوة ووجهوا الضربة القاضية لماينتس بهدف رابع جاء اثر هجمة مرتدة ولعبة جماعية انتهت على إثرها الكرة على الجهة اليسرى عند السلوفيني كيفن كامبل الذي عكسها لفيرنر، فأطلقها الأخير في سقف الشباك (48).

ورفع فيرنر رصيده الى 23 هدفا (الأفضل له منذ أن بدأ مشواره في الدوري موسم 2013-2014 مع شتوتغارت)، في المركز الثاني على لائحة هدافي هذا الموسم خلف المهاجم البولندي لبايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي (27)، والى 12 هدفا في مرمى ماينتس من أصل ثماني مواجهات بين الفريقين حتى الآن.

كما رفع لايبزيغ بهذا الهدف رصيده الى 67 في الدوري هذا الموسم، ليحطم الرقم القياسي الذي حققه في كامل موسم 2016-2017، ثم أضاف الثامن والستين في الدقيقة 76 عبر فيرنر بتمريرة من ركلة حرة لبولسن، رافعا رصيده الى 24 هدفا.

- معاناة شالكه مستمرة وبداية جيدة لهيرليخ -

وحقق أوغسبورغ فوزا كبيرا على شالكه بنتيجة 3-صفر في أول مباراة له بقيادة مدربه الجديد هايكو هيرليخ، ليواصل المضيف بذلك تحقيق سلسلة نتائجه المتواضعة التي يرجح ان تزيد الضغط على مدربه ديفيد فاغنر.

وبعد أن وصل في كانون الأول/ديسمبر حتى المركز الثالث، يواصل شالكه منافسات البوندسليغا بالأداء المتواضع ذاته الذي قدمه في المراحل الأخيرة قبل تعليق المباريات في منتصف آذار/مارس.

وتلقى شالكه خسارته الثانية تواليا بعد سقوطه السبت الماضي برباعية نظيفة أمام مضيفه بوروسيا دورتموند في دربي إقليم الرور. وبذلك، فشل شالكه في تحقيق الفوز للمرحلة التاسعة تواليا في الدوري.

ويعود الفوز الأخير لشالكه الى 17 كانون الثاني/يناير الماضي، وكان على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-صفر في المرحلة الثامنة عشرة.

في المقابل، تذوق أوغسبورغ طعم الفوز للمرة الأولى بعد أربعة هزائم متتالية، كانت آخرها في المرحلة الماضية أمام ضيفه فولفسبورغ 1-2 بغياب مدربه الجديد هيرليخ بسبب خرقه قوانين العزل المنزلي المعتمد بسبب فيروس "كوفيد-19"، وذلك من أجل الذهاب الى المتجر لشراء معجون أسنان وكريم للبشرة.

وكان ابن الـ48 عاما "سعيدا تماما" بالفوز الذي "سنحتفل به برَوية بما أنه ليس لدينا المتسع من الوقت" كون المباراة المقبلة ستكون الأربعاء ضد متذيل الترتيب بادربورن.

ويحتل شالكه المركز الثامن برصيد 37 نقطة، بينما تقدم أوغسبورغ الى المركز الثاني عشر مع 30 نقطة.

ودخل الأخير مباراة اليوم بعد سلسلة من خمس هزائم وتعادل واحد في آخر ست مراحل، لكنه تمكن من بسط إيقاعه ودك مرمى ماركوس شوبرت على مدى الشوطين.

ولم ينتظر الفريق الزائر طويلا لهز الشباك، وحقق ذلك في الدقيقة السادسة من خلال ركلة حرة رائعة نفذها لاعبه إدوارد لوفن من مسافة بعيدة، اخترقت الزاوية اليمنى العليا لمرمى الحارس شوبرت.

وكان الهدف المحاولة الأبرز للفريقين في شوط أول أضيفت رتابة إيقاعه الى غياب التشجيع من المدرجات ضمن سلسلة الاجراءات الوقائية المفروضة في ألمانيا لمعاودة المنافسات في ظل أزمة "كوفيد-19".

وبقي أوغسبورغ الأكثر تهديدا للمرمى في الشوط الثاني، وحاول تعزيز النتيجة مرارا منذ مطلعه، قبل ان يتمكن من ذلك في ربع الساعة الأخير، مسجلا هدفين من خطأين دفاعيين، الأول عبر النيجيري نواه بازي الذي استغل خطأ دفاعيا من المضيف (76)، والثاني عبر الفنزويلي سيرخيو كوردوفا بعدما انتزع الكرة من المدافع منير مرجان عند منتصف الملعب تقريبا، قبل ان يتقدم الى داخل المنطقة ويتجاوز حارس المرمى، ويسدد في الشباك (1+90).

وتستكمل المرحلة اليوم باستضافة كولن لفورتونا دوسلدورف.

© 2020 AFP