فيروس كورونا: الحياة تعود تدريجيا إلى ملاعب أوروبية من دون جمهور وأخرى تنتظر استئناف الدوريات

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بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى الملاعب الأوروبية رغم غياب الجمهور عنها إثر استئناف بعض الدوريات نشاطها بعدما أحدث فيروس كورونا شللا شبه كامل في بطولات كرة القدم على مختلف الأصعدة. نستعرض قائمة الدوريات التي عاودت نشاطها وتلك التي حددت مواعيد العودة، والأخرى التي لا تزال تبحث في بروتوكولات معينة لاسيما صحية منها، لكي تتمكن من استكمال الموسم المعلق منذ منتصف آذار/مارس:

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بعد شلل شبه كامل في بطولات كرة القدم على مختلف الأصعدة لنحو ثلاثة أشهر بسبب وباء كورونا الذي اجتاح العالم، بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى الملاعب خلف أبواب موصدة في وجه الجمهور.

وبعدما استأنفت البوندسليغا الألمانية نشاطها في 16 أيار/مايو، بات الدوري الإسباني الأقرب من بين البطولات الكبرى للعودة، بعدما أجازت الحكومة في 23 أيار/مايو، عودة المنافسات اعتبارا من الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من حزيران/يونيو.

وفي ما يأتي عرض للدوريات التي استأنفت نشاطها وتلك التي حددت مواعيد العودة، وأخرى تبحث في بروتوكولات معينة لاسيما صحية منها، لكي تتمكن من استكمال الموسم المعلق منذ منتصف آذار/مارس:

دوريات عادت

عادت منافسات الدوري الألماني، في 16 أيار/مايو الجاري، حيث أقيمت المرحلة السادسة والعشرون (من أصل 34)، خلف أبواب موصدة، وهو ما سيتواصل في كل المراحل المتبقية.

والدوري الألماني هو الأول بين البطولات الأوربية الكبرى الذي يتم استئناف منافساته، والثاني في القارة العجوز بعد دوري جزر فارو المتواضع الذي عادت له الحياة في التاسع من أيار/مايو.

كما عادت منافسات كرة القدم أيضا في إستونيا حيث استؤنفت مباريات الدرجة الأولى خلف أبواب موصدة.

وفي 23 أيار/مايو، انضمت الجمهورية التشيكية إلى البطولات المستأنفة، مع استكمالها بالمرحلة الخامسة والعشرين.

وعلى رغم تفشي الفيروس في مختلف أنحاء العالم، كانت بيلاروسيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي لم تعلّق بطولتها المحلية خلال الشهرين الماضيين.

فيما يأتي المواعيد التي باشرت فيها بعض البطولات منافساتها بعد أكثر من شهرين من التعليق:

جزر فارو: التاسع من أيار/مايو

ألمانيا: 16 أيار/ماي

إستونيا: 19 أيار/مايو

الجمهورية التشيكية: 23 أيار/مايو

على وشك العودة

نالت "لا ليغا" الضوء الأخضر من السلطات المعنية من أجل العودة إلى أرض الملعب في الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من حزيران/يونيو المقبل.

فيما يأتي المواعيد التي حُسِمت رسميا لاستئناف بعض البطولات الوطنية:

الدانمارك: 28 أيار/مايو

صربيا: 30 أيار/مايو

النمسا: الثاني من حزيران/يونيو

البرتغال: الثالث من حزيران/يونيو

سلوفينيا: الخامس من حزيران/يونيو

كرواتيا: السادس من حزيران/يونيو

تركيا: 12 حزيران/يونيو

النروج: 16 حزيران/يونيو

روسيا: 21 حزيران/يونيو

فنلندا: الأول من تموز/يوليو

بانتظار الضوء الأخضر

تأمل إنكلترا وإيطاليا في اللحاق بألمانيا وانطلاق عجلة المنافسات في بطولتيهما في أقرب وقت ممكن، لكن المعادلة لا تزال معقدة، بين المخاوف الصحية والضوء الأخضر المنتظر من السلطات المختصة في البلدين.

وتأمل رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز في استئناف الموسم قرابة منتصف حزيران/يونيو، على رغم مخاوف يبديها لاعبون ومدربون حيال خطر التقاط العدوى، والحاجة لفترة أطول من التدريبات قبل استئناف المنافسات.

وفي إيطاليا، مدد رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي تعليق المنافسات الرياضية حتى 14 حزيران/يونيو، علما بأن الأندية كانت قد أبدت رغبتها في استئناف الموسم في 13 منه. وأعلن وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا أن فرق دوري الدرجة الأولى تلقت الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات الجماعية لكنها ستنتظر حتى 28 أيار/مايو لمعرفة ما إذا كان من الممكن استئناف الموسم من عدمه.

وفي ما يلي بعض المواعيد لبطولات تأمل استئنافها:

رومانيا: 27 أيار/مايو

بولندا: 29 أيار/مايو

اليونان: السادس من حزيران/يونيو

إنكلترا: منتصف حزيران/يونيو

إيطاليا: 13 حزيران/يونيو

سويسرا: 20 حزيران/يونيو

بطولات حَسَمَت أمر إنهاء الموسم

بات الدوري الهولندي أول بطولة وطنية في دولة منضوية تحت راية الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا)، يتم إنهاؤها بشكل مبكر.

ولم يتوج الاتحاد المحلي أي فريق باللقب، وجمّد الهبوط والصعود.

وسارت فرنسا على خطى هولندا، لكن باريس سان جرمان تمكن من الاحتفاظ بلقب الدوري بعد الإعلان في نهاية نيسان/أبريل عن إنهاء الموسم.

وأدى قرار الرابطة إلى هبوط تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية، فيما سيصعد لوريان ولنس إلى الدرجة الأولى. وسيمثل فرنسا في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل كل من سان جرمان ومرسيليا ورين.

إلى ذلك، قررت الحكومة البلجيكية تعليق منافسات كرة القدم حتى 31 تموز/يوليو، حالها كحال النشاطات الرياضية، ما ساهم بتسهيل مهمة رابطة الدوري باتخاذ قرار إنهاء الموسم وتتويج بروج باللقب.

وتوّج بروج بفضل هذا القرار الذي أسقط أيضا فاسلاند-بيفيرين إلى الدرجة الثانية.

وقررت رابطة المحترفين في إسكتلندا تتويج سلتيك بطلا للدوري المحلي للعام التاسع على التوالي، بعد إنهاء الموسم بشكل نهائي.

كما وضعت كل من قبرص ولوكسمبورغ حدا لموسميهما لكن دون تسمية بطل.

وتم تسمية أومونيا نيقوسيا ليكون ممثلا للكرة القبرصية في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا المقبل.

فرانس24/ أ ف ب

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