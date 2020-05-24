كنيسة القيامة في القدس تعيد فتح أبوابها بعد إغلاقها شهرين إثر تفشي فيروس كورونا

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أعلنت السلطات الدينية المسؤولة عن إدارة كنيسة القيامة في القدس إعادة فتح أبواب الكنيسة أمام المصلين الأحد بعد فترة إغلاق دامت نحو شهرين منعا لتفشي فيروس كورونا. وألزم المسؤولون الزائرين باتباع بعض الإجراءات الاحترازية منها ألا يسمح بدخول أكثر من 50 شخصا بالإضافة إلى وضع الكمامات وقياس حرارة الجسم قبل الدخول والحرص على ترك مسافة لا تقل عن مترين بين شخص والآخر. وسجلت إسرائيل 279 حالة وفاة جراء الفيروس فيما أحصت الضفة الغربية حالتي وفاة.

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بعد إغلاقها لمدة شهرين في إطار إجراءات غير مسبوقة للحد من انتشار وباء كوفيد-19 في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، تعيد الأحد كنيسة القيامة في القدس فتح أبوابها، وفق ما أعلن المسؤولون المسيحيون عنها السبت.

الإجراءات الاحترازية

وقالت السلطات الدينية التي تدير الكنيسة على موقعها الإلكتروني "لأسباب أمنية وبهدف تجنب خطر تفشي كوفيد-19 مجددا، فإن عدد (الزوار) لن يتجاوز في مرحلة أولى خمسين شخصا وسيسمح فقط بدخول الكاتدرائية لمن لا يعانون حرارة أو أعراض إصابة (بالفيروس) ولمن يضعون كمامات مناسبة".

وأضافت "سيكون ضروريا أيضا التزام مسافة لا تقل عن مترين بين شخص وآخر مع تفادي أي عمل ينطوي على اتصال جسدي مثل ملامسة أو تقبيل الحجارة والأيقونات والثياب والعاملين في الكاتدرائية".

من جهتها، أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الثلاثاء أن باحات المسجد الأقصى ستفتح مجددا أمام المصلين بعد عيد الفطر الذي يبدأ الأحد.

وأحصت إسرائيل إصابة اكثر من 16 ألفا و600 شخص بالفيروس ووفاة 279 شخصا، فيما أحصت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة 368 إصابة وحالتي وفاة.

وتضم كنيسة القيامة، التي أغلقت أبوابها في 25 مارس/ آذار، القبر المقدس، أي مكان دفن المسيح بحسب المعتقدات المسيحية، وتقع في المدينة القديمة في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 وضمتها لاحقا.

وبعد تباطؤ انتشار الفيروس، خففت السلطات الإسرائيلية من تدابير الإغلاق، وأجازت لدور العبادة إعادة فتح أبوابها الأربعاء على ألا يسمح لأكثر من خمسين شخصا بدخولها.

فرانس24/ أ ف ب

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