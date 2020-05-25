أفغانستان: إطلاق سراح أول دفعة من سجناء طالبان في اليوم الثاني من الهدنة

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أفراد الأمن الأفغان يحرسون السفارة الإيرانية في كابول في 11 مايو/ أيار 2020.

أعلنت السلطات الأفغانية الإثنين إطلاق سراح مئة سجين من طالبان، وذلك في إطار الرد على هدنة مفاجئة لثلاثة أيام أعلنتها طالبان بمناسبة عيد الفطر. وتخطط الحكومة للإفراج عن ألفي سجين من طالبان كـ"بادرة حسن نية" على وقف إطلاق النار ما يعزز فرص إطلاق محادثات السلام.

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أطلقت السلطات الأفغانية الإثنين سراح مئة سجين من طالبان، وذلك في إطار الرد على هدنة مفاجئة لثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر.

وتبدو الهدنة، وهي الثانية من نوعها في غضون نحو 19 عاما من الحرب في أفغانستان، صامدة لليوم الثاني بعد ترحيب الحكومة بها وإعلانها خطة لإطلاق سراح ألفي سجين من طالبان.

وصرح الرئيس أشرف غني أن الحكومة مستعدة أيضا لإجراء محادثات سلام مع طالبان، تعتبر أساسية لإنهاء حرب دامت قرابة عقدين في الدولة الآسيوية المسلمة والفقيرة.

وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جاويد فيصل لوكالة الأنباء الفرنسية إن "حكومة أفغانستان أفرجت اليوم عن مئة سجين من طالبان من سجن باغرام".

وأوضح أن الخطة تهدف إلى "دعم عملية السلام" وستستمر حتى إطلاق سراح ألفي سجين.

وتابع إن "وقف إطلاق النار صامد ولم ترد أنباء عن أي انتهاك حتى الآن"، مضيفا أن السلطات تنوي إطلاق سراح مئة سجين يوميا.

وتابع "نأمل أن يؤدي هذا الأمر في نهاية المطاف إلى سلام دائم يتوق إليه شعب أفغانستان ويستحقه".

وفي مدينة قندوز في شمال البلاد، التي هاجمتها طالبان قبل أيام فقط، ساد الهدوء مع احتفال السكان بالعيد.

وذكر عتيق الله صاحب متجر من قندوز "منذ يومين فقط ساد الذعر المدينة".

وتابع "اليوم تخرج وتشعر وكأنه لم يعد هناك قتال. الناس يحتفلون بالعيد".

ووقف إطلاق النار الحالي هو الأول الذي تبادر إليه طالبان، وكانت البلاد شهدت في العام 2018 خلال عيد الفطر هدنة بادر إليها غني.

"بادرة حسن نية"

وأعلنت الشرطة أنّ إقليم أوروزكان المضطرب في جنوب البلاد كان أيضا هادئا.

وقال قائد شرطة المقاطعة حاجي لال آغا "القتال كان متواصلاً كل يوم لكنّ منذ إعلان وقف إطلاق النار لم تطلق طلقة واحدة".

وتابع "إنه أمر جيد بشكل خاص لسكان ترين كوت الذين يسمعون صوت إطلاق نار كل يوم"، في إشارة إلى عاصمة الإقليم.

وذكرت الشرطة إنه لم ترد تقارير عن وقوع معارك في قندهار التي كانت معقلا لطالبان، فيما ساد السلم مقاطعة خوست الجنوبية الشرقية أيضاً.

ومن جهته، أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان "نحن نراقب عن كثب وقف إطلاق النار والأوضاع، ولم يسجل أي تحرّك كبير للعدو منذ إعلان وقف إطلاق النار".

لكنه أكد فتح تحقيق بشأن هجوم بالهاون وقع الأحد في ولاية لغمان أدى إلى مقتل خمسة مدنيين.

وتصاعد العنف منذ أن وقعت طالبان اتفاقا مع واشنطن في شباط/فبراير ينص على انسحاب كافة القوات الأمريكية من البلاد بحلول مطلع العام المقبل.

كما يمهد الاتفاق الطريق لمحادثات سلام أفغانية أفغانية، وينص على أن تفرج الحكومة أولاً عن ما يصل إلى 5000 سجين من طالبان، بينما سيفرج المسلحون عن حوالي 1000 من عناصر قوات الأمن القومي.

وقبل إعلان الحكومة الأحد إطلاق سراح ما يصل إلى 2000 سجين من طالبان "كبادرة حسن نية"، أفرجت كابول بالفعل عن 1000 سجين من طالبان بينما ترك المسلحون ما يقرب من 300 من عناصر قوات الأمن الأفغانية.

وتصر طالبان على أن حكومة كابول يجب أن تفرج عن 5000 من أعضائها على النحو المتفق عليه في اتفاق السلام مع الولايات المتحدة.

وكتب المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين على تويتر "يجب استكمال هذه العملية من أجل إزالة العوائق على طريق بدء المفاوضات داخل أفغانستان".

ومن جانبه، رحّب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بوقف إطلاق النار لكنّه ذكّر طالبان بأنهم "تعهّدوا عدم السماح للمساجين المطلق سراحهم بالعودة إلى القتال".

فرانس24/ أ ف ب

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