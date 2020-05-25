أول ظهور علني لجو بايدن منذ 15 آذار/مارس

المرشح الديموقراطي للانتخابات الاميركية جو بايدن واضعا كمامة في اول ظهور علني له منذ اكثر من شهرين في نيوكاسل في 25 ايار/مايو 2020

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نيوكاسل (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

شارك المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الاميركية جو بايدن الاثنين واضعا كمامة في احتفال مقتضب وضع خلاله باقة زهور على نصب تكريمي لقدامى المحاربين الأميركيين قرب منزله، في أول ظهور علني له منذ بدء إجراءات الاغلاق.

ولم يغادر بايدن (77 عاما) منزله في ولمينغتون بولاية ديلاوير منذ مناظرة تلفزيونية مع منافسه السابق في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي بيرني ساندرز في 15 آذار/مارس، في حين أن خصمه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب يخرج بانتظام من البيت الابيض.

وتوقفت حملة نائب الرئيس السابق باراك اوباما في شكل مفاجئ منتصف آذار/مارس، والغي تجمع كان مقررا في اوهايو في اللحظة الاخيرة في العاشر من آذار/مارس واستبدل بخطاب في قاعة شبه فارغة في فيلادلفيا مساء اليوم المذكور، ثم عقد بايدن مؤتمرا صحافيا في أحد فنادق ولينغتون في 12 منه.

ويحاول بايدن الذي احتفل بفوزه في الانتخابات التمهيدية لحزبه قبل أكثر من شهرين، خوض حملة "من بعد" انطلاقا من استوديو داخل منزله، استعدادا لاستحقاق تشرين الثاني/نوفمبر الانتخابي.

ولم يخرج بايدن وزوجته جيل من منزلهما سوى لنزهات سيرا أو على دراجة هوائية، وفق المرشح.

وتبادل بايدن الإثنين بضع كلمات مع الصحافيين من دون أن ينزع الكمامة عن وجهه. وقال مشيرا الى قدامى المحاربين "علينا ألا ننسى أبدا تضحيات هؤلاء الرجال والنساء. علينا ألا ننسى أبدا".

© 2020 AFP